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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Абердин
Сент-Миррен - Абердин: обзор матча 05 декабря 2020
Сент-Миррен
05.12.2020, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Абердин
44'
Д. МакГрат (П)
37'
Д. Хайес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Миррен - Абердин
80'
Замена
М. Девлин
️️️️
Д. Хайес
79'
Замена
R. Edmondson
️️️️
М. Кеннеди
Замена
K. Dennis
️️️️
D. Connolly
78'
Замена
K. McAllister
️️️️
I. Durmus
78'
65'
Замена
К. Мэйн
️️️️
С. Косгров
Замена
C. MacPherson
️️️️
И. Эрхахон
65'
61'
Замена
Ф. Ожо
️️️️
Р. Хеджс
Замена
Л. Эрвин
️️️️
Д. Обика
59'
55'
Желтая карточка
Д. Хайес
51'
Вторая желтая
Л. Фергюсон
46'
Замена
S. Logan
️️️️
Э. Тэйлор
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. МакГрат
44'
Желтая карточка
И. Эрхахон
39'
Желтая карточка
Д. Дойл-Хейз
38'
37'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хайес
Пас отдал
М. Кеннеди
5'
Желтая карточка
Л. Фергюсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
31
Джейк Анвик
ВР
5
Джо Шонесси
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
2
Ричард Тейт
ЦЗ
21
Итан Эрхахон
ЦП
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦП
17
Джейми МакГрат
ЦП
11
Ilkay Durmus
ЦП
21
Dylan Connolly
ЦФ
9
Джонатан Обика
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
22
Грег Ли
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
26
Райан Хеджс
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
3
Tommie Hoban
ЦФ
9
Сэм Косгров
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
8
Райан Флинн
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
3
Brandon Mason
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
26
Junior Morias
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
Абердин
5
Майкл Девлин
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
2
Shaleum Logan
ЦЗ
14
Фунсо Ожо
ЦП
27
Ryan Edmondson
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
4-4-2
31
Анвик
5
Шонесси
15
2
Тейт
22
Фрэйзер
21
Эрхахон
17
МакГрат
11
31
Дойл-Хейз
9
Обика
21
3-1-4-2
1
Льюис
22
Ли
4
Консидайн
3
Тэйлор
2
МакКрори
17
Хайес
19
Фергюсон
10
Кеннеди
26
Хеджс
9
Косгров
3
21
9
9
21
21
Эрхахон
8
8
21
Эрхахон
9
Обика
94
Эрвин
94
Эрвин
9
Обика
11
7
7
11
10
Кеннеди
27
27
10
Кеннеди
17
Хайес
5
Девлин
5
Девлин
17
Хайес
3
Тэйлор
2
2
3
Тэйлор
26
Хеджс
14
Ожо
14
Ожо
26
Хеджс
9
Косгров
30
Мэйн
30
Мэйн
9
Косгров
Остались в запасе
Сент-Миррен
Абердин
8
Райан Флинн
ЦП
3
Brandon Mason
ЦФ
36
Dean Lyness
ВР
16
Sam Foley
ЦП
26
Junior Morias
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
33
Gary Woods
ЦФ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
8
Райан Флинн
ЦП
3
Brandon Mason
ЦФ
36
Dean Lyness
ВР
16
Sam Foley
ЦП
26
Junior Morias
ЦФ
Остались в запасе
33
Gary Woods
ЦФ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Сент-Миррен - Абердин
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Информация о матче
Стадион:
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