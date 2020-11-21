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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Килмарнок - Росс Каунти
Килмарнок - Росс Каунти: обзор матча 21 ноября 2020
Килмарнок
21.11.2020, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Росс Каунти
14'
И. Брофи
68'
Н. Кабамба (П)
90+3'
C. Burke
42'
T. Grivosti
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Килмарнок - Росс Каунти
ГОЛ! 3:1!
C. Burke
Пас отдал
А. Тшибола
90'
+3
Желтая карточка
Р. МакКензи
90'
+1
Замена
C. Burke
️️️️
М. Пайннок
86'
Замена
D. Whitehall
️️️️
Н. Кабамба
85'
69'
Замена
J. Hylton
️️️️
Г. Пэтон
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Н. Кабамба
68'
57'
Замена
К. Уотсон
️️️️
T. Grivosti
Замена
Z. Ibsen Rossi
️️️️
И. Брофи
46'
42'
ГОЛ! 1:1!
T. Grivosti
27'
Замена
B. McKay
️️️️
Д. Тиллсон
ГОЛ! 1:0!
И. Брофи
Пас отдал
М. Пайннок
14'
Красная карточка
С. Финдлей
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
12
Aaron McGowan
ЦЗ
21
Kirk Broadfoot
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
8
Gary Dicker
ЦЗ
11
Мич Пайннок
ЛВ
36
Аарон Тшибола
ЦП
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
1
Danny Rogers
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
14
Нике Кабамба
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Росс Каунти
43
Джош Рид
ЛЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
44
Tom Grivosti
ЦЗ
10
Стефен Келли
ЦП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
21
Ross Doohan
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
6
Coll Donaldson
ЦФ
31
Росс Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Килмарнок
3
Calum Waters
ЦЗ
29
Chris Burke
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
33
Ally Taylor
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
0
C. Morris
ЦЗ
46
Ben Williamson
ЦФ
44
Matthew Wright
ЦФ
9
Billy McKay
ЦФ
14
Jermaine Hylton
ЦФ
4-1-1-5
12
17
Финдлей
8
21
36
Тшибола
11
Пайннок
1
14
Кабамба
27
Брофи
7
МакКензи
20
3-4-4
4
Яковитти
44
43
Рид
77
Чарльз-Кук
12
Пэтон
22
Тиллсон
10
Келли
31
Стюарт
6
8
21
14
Кабамба
12
12
14
Кабамба
27
Брофи
4
4
27
Брофи
11
Пайннок
29
29
11
Пайннок
44
15
Уотсон
15
Уотсон
44
22
Тиллсон
9
9
22
Тиллсон
12
Пэтон
14
14
12
Пэтон
Остались в запасе
Килмарнок
Росс Каунти
13
Colin Doyle
ЦФ
33
Ally Taylor
ЦФ
3
Calum Waters
ЦЗ
11
Грег Килти
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
46
Ben Williamson
ЦФ
44
Matthew Wright
ЦФ
1
Росс Лэйдлоу
ВР
0
C. Morris
ЦЗ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Остались в запасе
13
Colin Doyle
ЦФ
33
Ally Taylor
ЦФ
3
Calum Waters
ЦЗ
11
Грег Килти
ЦФ
Остались в запасе
46
Ben Williamson
ЦФ
44
Matthew Wright
ЦФ
1
Росс Лэйдлоу
ВР
0
C. Morris
ЦЗ
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Статистика матча Килмарнок - Росс Каунти
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
Стадион:
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