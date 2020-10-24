Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Килмарнок - Хиберниан
Килмарнок - Хиберниан: обзор матча 24 октября 2020
Килмарнок
24.10.2020, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Хиберниан
27'
К. Нисбет (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Килмарнок - Хиберниан
87'
Замена
М. Хальберг
️️️️
С. Маллан
Замена
Y. Mulumbu
️️️️
А. Тшибола
82'
82'
Замена
К. Магеннис
️️️️
К. Нисбет
76'
Желтая карточка
С. Маллан
Замена
И. Брофи
️️️️
Г. Килти
67'
Замена
М. Пайннок
️️️️
G. Dicker
67'
46'
Замена
Д. Доиг
️️️️
Л. Стивенсон
Желтая карточка
А. Пауэр
40'
Замена
С. Финдлей
️️️️
C. Dikamona
39'
Желтая карточка
C. Dikamona
27'
27'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Нисбет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
21
Kirk Broadfoot
ЦЗ
3
Calum Waters
ЦЗ
8
Gary Dicker
ЦЗ
36
Аарон Тшибола
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
29
Chris Burke
ЦП
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
28
Clevid Dikamona
ЦФ
1
Danny Rogers
ЦФ
14
Нике Кабамба
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Хиберниан
1
Офир Марсиано
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
15
Райан Портеус
ЦЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
14
Стиви Маллан
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Килмарнок
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
11
Мич Пайннок
ЛВ
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
32
Tomas Brindley
ЦФ
21
Youssouf Mulumbu
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Хиберниан
3
Джош Доиг
ЛЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
4
Stephen McGinn
ЦП
16
Кайл Магеннис
ЦП
33
Dillon Barnes
ЦФ
2
David Gray
ЦФ
10
J. Gullan
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
3-3-5
21
3
8
36
Тшибола
4
Пауэр
29
28
11
Килти
14
Кабамба
1
4
4-1-2-1-2
1
Марсиано
4
Хэнлон
15
Портеус
16
МакГинн
16
Стивенсон
13
Гогич
11
Ньюэлл
14
Маллан
10
Бойл
27
Доидж
15
Нисбет
36
Тшибола
21
21
36
Тшибола
8
11
Пайннок
11
Пайннок
8
28
17
Финдлей
17
Финдлей
28
11
Килти
27
Брофи
27
Брофи
11
Килти
16
Стивенсон
3
Доиг
3
Доиг
16
Стивенсон
14
Маллан
5
Хальберг
5
Хальберг
14
Маллан
15
Нисбет
16
Магеннис
16
Магеннис
15
Нисбет
Остались в запасе
Килмарнок
Хиберниан
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
32
Tomas Brindley
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
33
Dillon Barnes
ЦФ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
2
David Gray
ЦФ
10
J. Gullan
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
4
Stephen McGinn
ЦП
Главный тренер
Дэвид Грей
Остались в запасе
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
32
Tomas Brindley
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
Остались в запасе
33
Dillon Barnes
ЦФ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
2
David Gray
ЦФ
10
J. Gullan
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
4
Stephen McGinn
ЦП
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Дэвид Грей
Статистика матча Килмарнок - Хиберниан
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
- : -
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Хиберниан
1 : 2
17.10.2026
Фалкирк
Информация о матче
Стадион:
Регби Парк
Новости команд
Все
Килмарнок
Хиберниан
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Гент» – «Хиберниан»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Шкендия» – «Хиберниан»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
В чемпионате Шотландии может прерваться гегемония «Селтика» и «Рейнджерс», которая длится 40 лет
12 февраля
2
ЦСКА объявил о подписании Еременко
2025.09.11 11:29
2
ЦСКА объявил о подписании Еременко
2025.09.11 11:29
2
«Селтик» стал чемпионом Шотландии и вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25
2024.05.16 10:26
Экс-игрок «Рубина» в матче чемпионата Шотландии сделал больше точных пасов, чем вся команда соперника
2023.01.08 15:50
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Гент» – «Хиберниан»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Шкендия» – «Хиберниан»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
В чемпионате Шотландии может прерваться гегемония «Селтика» и «Рейнджерс», которая длится 40 лет
12 февраля
2
«Легия» – «Хиберниан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+