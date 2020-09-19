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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Росс Каунти
Сент-Джонстон - Росс Каунти: обзор матча 19 сентября 2020
Сент-Джонстон
19.09.2020, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Росс Каунти
42'
I. Vigurs
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Джонстон - Росс Каунти
84'
Желтая карточка
I. Vigurs
82'
Желтая карточка
Д. Рид
82'
Замена
Р. Чарльз-Кук
️️️️
M. Gardyne
Замена
M. O'Halloran
️️️️
Д. МакНамара
78'
Замена
М. Дэвидсон
️️️️
Д. Уотерспун
78'
Замена
C. Conway
️️️️
L. Craig
69'
Замена
К. Кейн
️️️️
C. Hendry
59'
42'
ГОЛ! 0:1!
I. Vigurs
29'
Желтая карточка
К. Уотсон
Желтая карточка
Д. Керр
21'
19'
Замена
К. Уотсон
️️️️
К. Рэндалл
Желтая карточка
Д. Уотерспун
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
4
Лайам Гордон
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
6
Джейсон Керр
ЦП
0
L. Craig
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
14
Callum Hendry
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
43
Джош Рид
ЛЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
22
Джордан Тиллсон
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
11
Iain Vigurs
ЦП
6
Coll Donaldson
ЦФ
7
Michael Gardyne
ЦФ
31
Росс Стюарт
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
24
Callum Booth
ЦЗ
26
Шон Руни
ПЗ
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
7
Craig Conway
ЦФ
33
John Robertson
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
Росс Каунти
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
0
C. Morris
ЦЗ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
14
Joshua Mullin
ЦП
21
Ross Doohan
ЦФ
3
Carl Tremarco
ЦФ
47
Adam Mackinnon
ЦФ
44
Matthew Wright
ЦФ
4-4-2
12
4
Гордон
5
МакКарт
17
Тансер
20
МакНамара
6
Керр
8
Маккэнн
10
Уотерспун
0
17
Мэй
14
3-3-4
1
Лэйдлоу
8
Рэндалл
4
Яковитти
43
Рид
22
Тиллсон
12
Пэтон
11
18
Шоу
31
Стюарт
7
6
0
7
7
0
10
Уотерспун
8
Дэвидсон
8
Дэвидсон
10
Уотерспун
14
20
Кейн
20
Кейн
14
20
МакНамара
17
17
20
МакНамара
7
77
Чарльз-Кук
77
Чарльз-Кук
7
8
Рэндалл
15
Уотсон
15
Уотсон
8
Рэндалл
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Росс Каунти
26
Шон Руни
ПЗ
33
John Robertson
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
28
Зандер Кларк
ВР
24
Callum Booth
ЦЗ
Главный тренер
Томми Райт
21
Ross Doohan
ЦФ
3
Carl Tremarco
ЦФ
47
Adam Mackinnon
ЦФ
10
Стефен Келли
ЦП
44
Matthew Wright
ЦФ
0
C. Morris
ЦЗ
14
Joshua Mullin
ЦП
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Остались в запасе
26
Шон Руни
ПЗ
33
John Robertson
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
28
Зандер Кларк
ВР
24
Callum Booth
ЦЗ
Остались в запасе
21
Ross Doohan
ЦФ
3
Carl Tremarco
ЦФ
47
Adam Mackinnon
ЦФ
10
Стефен Келли
ЦП
44
Matthew Wright
ЦФ
0
C. Morris
ЦЗ
14
Joshua Mullin
ЦП
Главный тренер
Томми Райт
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Статистика матча Сент-Джонстон - Росс Каунти
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
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2025.01.15 14:18
1
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2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
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