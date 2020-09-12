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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Селтик
Росс Каунти - Селтик: обзор матча 12 сентября 2020
Росс Каунти
12.09.2020, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 5
Завершен
Селтик
4'
О. Эдуард (П)
20'
А. Айети
59'
Ш. Даффи
64'
К. Айер
75'
П. Климала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Росс Каунти - Селтик
Замена
Р. Чарльз-Кук
️️️️
M. Gardyne
79'
78'
Замена
И. Соро
️️️️
К. МакГрегор
77'
Замена
Д. Тернбулл
️️️️
С. Браун
75'
ГОЛ! 0:5!
П. Климала
Пас отдал
М. Эльюнусси
72'
Замена
М. Эльюнусси
️️️️
О. Нтчам
72'
Замена
Р. Кристи
️️️️
О. Эдуард
Замена
R. Draper
️️️️
Д. Тиллсон
65'
64'
ГОЛ! 0:4!
К. Айер
Пас отдал
О. Нтчам
62'
Замена
П. Климала
️️️️
А. Айети
59'
ГОЛ! 0:3!
Ш. Даффи
Пас отдал
К. МакГрегор
Желтая карточка
Д. Тиллсон
56'
Замена
О. Шоу
️️️️
B. McKay
32'
20'
ГОЛ! 0:2!
А. Айети
13'
Желтая карточка
К. Айер
4'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
О. Эдуард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
43
Джош Рид
ЛЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
22
Джордан Тиллсон
ЦП
11
Iain Vigurs
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
6
Coll Donaldson
ЦФ
7
Michael Gardyne
ЦФ
31
Росс Стюарт
ЦФ
9
Billy McKay
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Селтик
1
Василиос Баркас
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
9
Албиан Айети
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Росс Каунти
1
Росс Мунро
ВР
0
C. Morris
ЦЗ
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
6
Ross Draper
ЦП
44
Matthew Wright
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
44
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
19
Исмаила Соро
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
10
Райан Кристи
АП
9
Патрик Климала
ЦФ
3-3-4
1
Лэйдлоу
43
Рид
4
Яковитти
8
Рэндалл
22
Тиллсон
11
12
Пэтон
6
9
31
Стюарт
7
4-3-1-2
1
Баркас
30
Фримпонг
25
Даффи
6
Жульен
20
Айер
10
Нтчам
42
МакГрегор
8
Браун
49
Форрест
29
Эдуард
9
Айети
7
77
Чарльз-Кук
77
Чарльз-Кук
7
22
Тиллсон
6
6
22
Тиллсон
9
18
Шоу
18
Шоу
9
9
Айети
9
Климала
9
Климала
9
Айети
42
МакГрегор
19
Соро
19
Соро
42
МакГрегор
10
Нтчам
10
Эльюнусси
10
Эльюнусси
10
Нтчам
8
Браун
14
Тернбулл
14
Тернбулл
8
Браун
29
Эдуард
10
Кристи
10
Кристи
29
Эдуард
Остались в запасе
Росс Каунти
Селтик
1
Росс Мунро
ВР
10
Стефен Келли
ЦП
44
Matthew Wright
ЦФ
0
C. Morris
ЦЗ
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
19
Скотт Бэйн
ВР
44
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
1
Росс Мунро
ВР
10
Стефен Келли
ЦП
44
Matthew Wright
ЦФ
0
C. Morris
ЦЗ
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
Остались в запасе
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
19
Скотт Бэйн
ВР
44
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Росс Каунти - Селтик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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