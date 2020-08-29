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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Росс Каунти
Ливингстон - Росс Каунти: обзор матча 29 августа 2020
Ливингстон
29.08.2020, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Росс Каунти
64'
J. Guthrie
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливингстон - Росс Каунти
90'
+3
Желтая карточка
C. Donaldson
Замена
С. Тиффони
️️️️
L. Lokotsch
81'
75'
Замена
О. Шоу
️️️️
I. Vigurs
75'
Замена
Д. Тиллсон
️️️️
R. Draper
Желтая карточка
J. Serrano
67'
65'
Желтая карточка
M. Gardyne
ГОЛ! 1:0!
J. Guthrie
Пас отдал
J. Serrano
64'
57'
Замена
J. Mullin
️️️️
К. Рэндалл
56'
Замена
Д. Рид
️️️️
B. McKay
Замена
Д. Холт
️️️️
C. Sibbald
52'
51'
Вторая желтая
C. Tremarco
18'
Желтая карточка
R. Draper
8'
Желтая карточка
C. Tremarco
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
0
E. Ambrose
ЦЗ
5
Jon Guthrie
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
28
Scott Robinson
ЦП
2
Ники Девлин
ЦП
6
Marvin Bartley
ЦП
8
Скотт Питтман
ЦП
12
Julien Serrano
ЦФ
13
Lars Lokotsch
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
6
Ross Draper
ЦП
11
Iain Vigurs
ЦП
6
Coll Donaldson
ЦФ
3
Carl Tremarco
ЦФ
9
Billy McKay
ЦФ
7
Michael Gardyne
ЦФ
31
Росс Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Ливингстон
1
Макс Стриек
ВР
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
17
Скотт Тиффони
ЛВ
14
Robbie Crawford
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
99
Matej Poplatnik
ЦФ
38
Jack Hamilton
ЦФ
19
Salim Kouider-Aissa
ЦФ
Росс Каунти
43
Джош Рид
ЛЗ
0
C. Morris
ЦЗ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
14
Joshua Mullin
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
21
Ross Doohan
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
3-1-4-1-2
0
5
10
2
МакКрори
28
6
8
Питтман
2
Девлин
14
Форрест
13
12
3-2-5
1
Лэйдлоу
8
Рэндалл
15
Уотсон
4
Яковитти
6
11
6
31
Стюарт
7
9
3
13
17
Тиффони
17
Тиффони
13
10
8
Холт
8
Холт
10
9
43
Рид
43
Рид
9
8
Рэндалл
14
14
8
Рэндалл
6
22
Тиллсон
22
Тиллсон
6
11
18
Шоу
18
Шоу
11
Остались в запасе
Ливингстон
Росс Каунти
99
Matej Poplatnik
ЦФ
1
Макс Стриек
ВР
38
Jack Hamilton
ЦФ
19
Salim Kouider-Aissa
ЦФ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
14
Robbie Crawford
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
21
Ross Doohan
ЦФ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
0
C. Morris
ЦЗ
12
Гарри Пэтон
ЦП
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Остались в запасе
99
Matej Poplatnik
ЦФ
1
Макс Стриек
ВР
38
Jack Hamilton
ЦФ
19
Salim Kouider-Aissa
ЦФ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
14
Robbie Crawford
ЦП
Остались в запасе
21
Ross Doohan
ЦФ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
0
C. Morris
ЦЗ
12
Гарри Пэтон
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Статистика матча Ливингстон - Росс Каунти
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
Стадион:
Тони Макарони Арена
Новости команд
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Ливингстон
Росс Каунти
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
2023.09.23 20:29
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Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
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2022.10.19 08:07
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2022.07.27 08:15
2
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
2023.09.23 20:29
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2023.02.08 23:04
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2022.12.24 21:11
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«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
2022.07.27 08:15
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