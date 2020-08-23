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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Хиберниан
Сент-Джонстон - Хиберниан: обзор матча 23 августа 2020
Сент-Джонстон
23.08.2020, воскресенье, 18:30
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Хиберниан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Джонстон - Хиберниан
Желтая карточка
Л. Гордон
90'
+2
Замена
J. Robertson
️️️️
M. O'Halloran
87'
74'
Замена
J. Gullan
️️️️
Д. Доиг
74'
Замена
М. Хальберг
️️️️
Д. Ньюэлл
66'
Замена
️️️️
S. Allan
Замена
С. Мэй
️️️️
C. Hendry
64'
Замена
Д. Уотерспун
️️️️
C. Conway
64'
63'
Желтая карточка
S. Allan
61'
Замена
Д. Райт
️️️️
Д. Хорган
Желтая карточка
C. Hendry
56'
21'
Желтая карточка
П. Хэнлон
Желтая карточка
Д. МакНамара
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
17
Скотт Тансер
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
0
L. Craig
ЦП
6
Джейсон Керр
ЦП
7
Craig Conway
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Хиберниан
1
Офир Марсиано
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
15
Райан Портеус
ЦЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
23
Scott Allan
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Сент-Джонстон
24
Callum Booth
ЦЗ
2
Wallace Duffy
ЦЗ
26
Шон Руни
ПЗ
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
33
John Robertson
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
20
Ross Sinclair
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Хиберниан
98
Мацей Дабровски
ВР
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
7
Fraser Murray
ЦП
10
J. Gullan
ЦФ
2
David Gray
ЦФ
27
Ben Stirling
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
4-3-3
12
17
Тансер
4
Гордон
5
МакКарт
20
МакНамара
8
Маккэнн
0
6
Керр
14
17
7
4-1-3-1-1
1
Марсиано
4
Хэнлон
15
Портеус
16
МакГинн
3
Доиг
13
Гогич
23
7
Хорган
11
Ньюэлл
10
Бойл
27
Доидж
17
33
33
17
7
10
Уотерспун
10
Уотерспун
7
14
17
Мэй
17
Мэй
14
3
Доиг
10
10
3
Доиг
11
Ньюэлл
5
Хальберг
5
Хальберг
11
Ньюэлл
7
Хорган
7
Райт
7
Райт
7
Хорган
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Хиберниан
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
26
Шон Руни
ПЗ
20
Ross Sinclair
ЦФ
24
Callum Booth
ЦЗ
2
Wallace Duffy
ЦЗ
Главный тренер
Томми Райт
2
David Gray
ЦФ
27
Ben Stirling
ЦФ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
98
Мацей Дабровски
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
7
Fraser Murray
ЦП
Главный тренер
Дэвид Грей
Остались в запасе
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
26
Шон Руни
ПЗ
20
Ross Sinclair
ЦФ
24
Callum Booth
ЦЗ
2
Wallace Duffy
ЦЗ
Остались в запасе
2
David Gray
ЦФ
27
Ben Stirling
ЦФ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
98
Мацей Дабровски
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
7
Fraser Murray
ЦП
Главный тренер
Томми Райт
Главный тренер
Дэвид Грей
Статистика матча Сент-Джонстон - Хиберниан
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
- : -
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Хиберниан
1 : 2
17.10.2026
Фалкирк
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
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