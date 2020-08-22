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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Гамильтон Академикал
Мазервелл - Гамильтон Академикал: обзор матча 22 августа 2020
Мазервелл
22.08.2020, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Гамильтон Академикал
86'
Х. Одоффин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мазервелл - Гамильтон Академикал
86'
ГОЛ! 0:1!
Х. Одоффин
Желтая карточка
Д. Галлахер
82'
Желтая карточка
С. О'Доннелл
81'
Замена
J. Hastie
️️️️
S. Seedorf
81'
Замена
Т. Уотт
️️️️
А. Кэмпбелл
81'
67'
Замена
R. Mimnaugh
️️️️
S. Martin
67'
Замена
C. Smith
️️️️
Д. Мойо
Замена
C. Long
️️️️
Д. Уайт
60'
Замена
J. Hylton
️️️️
К. Лэнг
54'
54'
Замена
C. Trafford
️️️️
D. Templeton
46'
Желтая карточка
D. Templeton
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Тревор Карсон
ВР
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
10
Каллум Лэнг
ПВ
10
Джордан Уайт
ЦФ
17
Sherwin Seedorf
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Гамильтон Академикал
30
Ryan Fulton
ВР
33
Scott McMann
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ЦЗ
14
Ли Ходсон
ЦЗ
2
Шон Вонт
ЦЗ
18
Росс Каллахан
ЦП
25
Scott Martin
ЦП
22
Justin Johnson
ЦФ
16
David Templeton
ЦФ
99
Marios Ogboe
ЦФ
20
Давид Мойо
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Мазервелл
22
Barry Maguire
ЦЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
31
Лайам Полворт
ЦП
31
Peter Morrison
ЦФ
21
Harry Robinson
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
14
Jermaine Hylton
ЦФ
9
Christopher Long
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Гамильтон Академикал
22
Kyle Gourlay
ВР
40
Jamie Hamilton
ЦЗ
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
11
Lewis Smith
ЦП
5
Markus Fjortoft
ЦФ
32
Callum Smith
ЦФ
36
Tunde Owolabi
ЦФ
6
Charlie Trafford
ЦФ
16
Andy Winter
ЦФ
3-2-2-1-2
31
Карсон
15
5
Лами
5
О'Хара
31
Галлахер
2
О'Доннелл
16
Кэмпбелл
14
Тернбулл
10
Лэнг
17
10
Уайт
4-2-4
30
2
Одоффин
14
Ходсон
2
Вонт
33
18
Каллахан
25
20
Мойо
99
16
22
17
16
16
17
10
Лэнг
14
14
10
Лэнг
10
Уайт
9
9
10
Уайт
16
Кэмпбелл
32
Уотт
32
Уотт
16
Кэмпбелл
20
Мойо
32
32
20
Мойо
16
6
6
16
25
33
33
25
Остались в запасе
Мазервелл
Гамильтон Академикал
31
Peter Morrison
ЦФ
21
Harry Robinson
ЦФ
22
Barry Maguire
ЦЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
31
Лайам Полворт
ЦП
Главный тренер
Марк Макги
5
Markus Fjortoft
ЦФ
36
Tunde Owolabi
ЦФ
22
Kyle Gourlay
ВР
40
Jamie Hamilton
ЦЗ
11
Lewis Smith
ЦП
16
Andy Winter
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Остались в запасе
31
Peter Morrison
ЦФ
21
Harry Robinson
ЦФ
22
Barry Maguire
ЦЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
31
Лайам Полворт
ЦП
Остались в запасе
5
Markus Fjortoft
ЦФ
36
Tunde Owolabi
ЦФ
22
Kyle Gourlay
ВР
40
Jamie Hamilton
ЦЗ
11
Lewis Smith
ЦП
16
Andy Winter
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Статистика матча Мазервелл - Гамильтон Академикал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Фалкирк
3 : 1
02.05.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Гамильтон Академикал
0 : 3
26.04.2025
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Гамильтон Академикал
0 : 0
19.04.2025
Куинз Парк
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Партик Тисл
1 : 2
12.04.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Данфермлайн
0 : 1
05.04.2025
Гамильтон Академикал
Информация о матче
Стадион:
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