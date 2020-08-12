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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Килмарнок
Росс Каунти - Килмарнок: обзор матча 12 августа 2020
Росс Каунти
12.08.2020, среда, 21:45
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 2
Завершен
Килмарнок
15'
R. Draper
59'
А. Пауэр
66'
C. Burke
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Росс Каунти - Килмарнок
Замена
Г. Пэтон
️️️️
M. Gardyne
86'
Замена
Д. Тиллсон
️️️️
R. Draper
86'
79'
Желтая карточка
K. Broadfoot
77'
Желтая карточка
А. Пауэр
73'
Замена
B. Haunstrup
️️️️
М. Пайннок
Желтая карточка
R. Draper
67'
Замена
Л. Эрвин
️️️️
J. Mullin
67'
66'
ГОЛ! 1:2!
C. Burke
Пас отдал
А. Пауэр
59'
ГОЛ! 1:1!
А. Пауэр
Пас отдал
R. Millen
Замена
B. McKay
️️️️
Р. Чарльз-Кук
58'
Желтая карточка
I. Vigurs
56'
Желтая карточка
C. Donaldson
34'
ГОЛ! 1:0!
R. Draper
Пас отдал
J. Mullin
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
43
Джош Рид
ЛЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
14
Joshua Mullin
ЦП
11
Iain Vigurs
ЦП
6
Ross Draper
ЦП
6
Coll Donaldson
ЦФ
31
Росс Стюарт
ЦФ
7
Michael Gardyne
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Килмарнок
22
Ross Millen
ЦЗ
21
Kirk Broadfoot
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
3
Calum Waters
ЦЗ
8
Gary Dicker
ЦЗ
11
Мич Пайннок
ЛВ
29
Chris Burke
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
36
Аарон Тшибола
ЦП
1
Danny Rogers
ЦФ
14
Нике Кабамба
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Росс Каунти
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
0
C. Morris
ЦЗ
10
Стефен Келли
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
21
Ross Doohan
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
9
Billy McKay
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Килмарнок
12
Aaron McGowan
ЦЗ
15
Mohamed El Makrini
ЦП
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
28
Clevid Dikamona
ЦФ
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
32
Tomas Brindley
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
3-4-3
1
Лэйдлоу
43
Рид
4
Яковитти
8
Рэндалл
77
Чарльз-Кук
11
6
14
7
31
Стюарт
6
3-2-3-1-2
17
Финдлей
3
8
22
21
29
4
Пауэр
36
Тшибола
11
Пайннок
14
Кабамба
1
6
22
Тиллсон
22
Тиллсон
6
7
12
Пэтон
12
Пэтон
7
Стюарт
18
Шоу
18
Шоу
Стюарт
77
Чарльз-Кук
9
9
77
Чарльз-Кук
14
94
Эрвин
94
Эрвин
14
11
Пайннок
20
20
11
Пайннок
Остались в запасе
Росс Каунти
Килмарнок
21
Ross Doohan
ЦФ
10
Стефен Келли
ЦП
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
0
C. Morris
ЦЗ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
28
Clevid Dikamona
ЦФ
32
Tomas Brindley
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
15
Mohamed El Makrini
ЦП
11
Грег Килти
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
21
Ross Doohan
ЦФ
10
Стефен Келли
ЦП
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
0
C. Morris
ЦЗ
Остались в запасе
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
28
Clevid Dikamona
ЦФ
32
Tomas Brindley
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
15
Mohamed El Makrini
ЦП
11
Грег Килти
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Росс Каунти - Килмарнок
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
Стадион:
Глобал Энерджи Стэдиум
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