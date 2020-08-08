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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Хиберниан
Ливингстон - Хиберниан: обзор матча 08 августа 2020
Ливингстон
08.08.2020, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 4
Завершен
Хиберниан
60'
Л. Дайкс (П)
24'
К. Нисбет
37'
К. Нисбет
41'
К. Доидж
88'
К. Нисбет (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливингстон - Хиберниан
90'
+1
Замена
J. Gullan
️️️️
К. Нисбет
88'
ГОЛ с пенальти! 1:4!
К. Нисбет
77'
Замена
М. Хальберг
️️️️
Д. Хорган
Замена
С. Тиффони
️️️️
S. Robinson
73'
60'
Желтая карточка
Р. Портеус
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Л. Дайкс
60'
Желтая карточка
M. Bartley
57'
Замена
А. Форрест
️️️️
Н. Девлин
46'
Замена
M. Poplatnik
️️️️
C. Sibbald
46'
41'
ГОЛ! 0:3!
К. Доидж
Пас отдал
К. Нисбет
37'
ГОЛ! 0:2!
К. Нисбет
Пас отдал
Д. Хорган
24'
ГОЛ! 0:1!
К. Нисбет
Пас отдал
Д. Хорган
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
5
Jon Guthrie
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
0
E. Ambrose
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
2
Ники Девлин
ЦП
6
Marvin Bartley
ЦП
8
Скотт Питтман
ЦП
28
Scott Robinson
ЦП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Хиберниан
1
Офир Марсиано
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
15
Райан Портеус
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
7
Дэрил Хорган
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Ливингстон
1
Макс Стриек
ВР
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
17
Скотт Тиффони
ЛВ
14
Robbie Crawford
ЦП
19
Salim Kouider-Aissa
ЦФ
99
Matej Poplatnik
ЦФ
20
Aymen Souda
ЦФ
Хиберниан
98
Мацей Дабровски
ВР
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
7
Fraser Murray
ЦП
23
Scott Allan
ЦП
2
David Gray
ЦФ
10
J. Gullan
ЦФ
3-3-4-1
3
Браун
10
0
5
2
МакКрори
5
Фицуотер
2
Девлин
8
Питтман
28
6
13
Дайкс
4-1-2-1-2
1
Марсиано
16
МакГинн
15
Портеус
4
Хэнлон
3
Доиг
13
Гогич
7
Хорган
11
Ньюэлл
10
Бойл
27
Доидж
15
Нисбет
2
Девлин
14
Форрест
14
Форрест
2
Девлин
28
17
Тиффони
17
Тиффони
28
10
99
99
10
15
Нисбет
10
10
15
Нисбет
7
Хорган
5
Хальберг
5
Хальберг
7
Хорган
Остались в запасе
Ливингстон
Хиберниан
19
Salim Kouider-Aissa
ЦФ
1
Макс Стриек
ВР
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
14
Robbie Crawford
ЦП
20
Aymen Souda
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
98
Мацей Дабровски
ВР
2
David Gray
ЦФ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
7
Fraser Murray
ЦП
23
Scott Allan
ЦП
Главный тренер
Дэвид Грей
Остались в запасе
19
Salim Kouider-Aissa
ЦФ
1
Макс Стриек
ВР
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
14
Robbie Crawford
ЦП
20
Aymen Souda
ЦФ
Остались в запасе
98
Мацей Дабровски
ВР
2
David Gray
ЦФ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
7
Fraser Murray
ЦП
23
Scott Allan
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Дэвид Грей
Статистика матча Ливингстон - Хиберниан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
- : -
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Хиберниан
1 : 2
17.10.2026
Фалкирк
Информация о матче
Стадион:
Тони Макарони Арена
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