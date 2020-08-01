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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Килмарнок
Хиберниан - Килмарнок: обзор матча 01 августа 2020
Хиберниан
01.08.2020, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Килмарнок
5'
М. Бойл
34'
М. Бойл
44'
C. Burke
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хиберниан - Килмарнок
Замена
М. Хальберг
️️️️
К. Нисбет
89'
84'
Замена
D. Whitehall
️️️️
А. Тшибола
77'
Желтая карточка
А. Пауэр
75'
Замена
И. Брофи
️️️️
Г. Килти
Замена
К. Доидж
️️️️
Д. Доиг
70'
Замена
Л. Стивенсон
️️️️
Д. Райт
70'
Желтая карточка
П. МакГинн
68'
Замена
Д. Хорган
️️️️
S. Allan
61'
46'
Замена
D. Rogers
️️️️
Д. Иствуд
44'
ГОЛ! 2:1!
C. Burke
ГОЛ! 2:0!
М. Бойл
Пас отдал
S. Allan
34'
ГОЛ! 1:0!
М. Бойл
Пас отдал
К. Нисбет
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Офир Марсиано
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
15
Райан Портеус
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
23
Scott Allan
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Килмарнок
1
Джейк Иствуд
ВР
3
Calum Waters
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
21
Kirk Broadfoot
ЦЗ
22
Ross Millen
ЦЗ
29
Chris Burke
ЦП
36
Аарон Тшибола
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
14
Нике Кабамба
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Хиберниан
98
Мацей Дабровски
ВР
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
7
Fraser Murray
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
2
David Gray
ЦФ
10
J. Gullan
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
Килмарнок
8
Gary Dicker
ЦЗ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
15
Mohamed El Makrini
ЦП
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
32
Tomas Brindley
ЦФ
1
Danny Rogers
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Марсиано
3
Доиг
15
Портеус
4
Хэнлон
16
МакГинн
13
Гогич
11
Ньюэлл
23
10
Бойл
7
Райт
15
Нисбет
4-3-3
1
Иствуд
17
Финдлей
21
22
3
29
36
Тшибола
4
Пауэр
11
Килти
7
МакКензи
14
Кабамба
7
Райт
16
Стивенсон
16
Стивенсон
7
Райт
15
Нисбет
5
Хальберг
5
Хальберг
15
Нисбет
23
7
Хорган
7
Хорган
23
3
Доиг
27
Доидж
27
Доидж
3
Доиг
36
Тшибола
12
12
36
Тшибола
1
Иствуд
1
1
1
Иствуд
11
Килти
27
Брофи
27
Брофи
11
Килти
Остались в запасе
Хиберниан
Килмарнок
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
2
David Gray
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ВР
10
J. Gullan
ЦФ
7
Fraser Murray
ЦП
Главный тренер
Дэвид Грей
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
32
Tomas Brindley
ЦФ
8
Gary Dicker
ЦЗ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
15
Mohamed El Makrini
ЦП
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
2
David Gray
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ВР
10
J. Gullan
ЦФ
7
Fraser Murray
ЦП
Остались в запасе
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
32
Tomas Brindley
ЦФ
8
Gary Dicker
ЦЗ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
15
Mohamed El Makrini
ЦП
Главный тренер
Дэвид Грей
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Хиберниан - Килмарнок
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
- : -
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Хиберниан
1 : 2
17.10.2026
Фалкирк
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
Стадион:
Истер Роад
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