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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Зволле
Витесс - Зволле: обзор матча 01 мая 2021
Витесс
01.05.2021, суббота, 21:00
Голландия. Эредивизие, 31 тур
2 : 1
Завершен
Зволле
27'
А. Броя
90+2'
I. Toure
54'
J. Drost
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витесс - Зволле
ГОЛ! 2:1!
I. Toure
Пас отдал
У. Таннан
90'
+2
Замена
I. Toure
️️️️
Т. Брунс
86'
78'
Замена
Р. Штридер
️️️️
Т. ван дер Белт
Желтая карточка
Д. Дехи
69'
Замена
Д. Хейсман
️️️️
Э. Корнелиссе
69'
Желтая карточка
М. Беро
62'
Замена
У. Дарфалу
️️️️
Л. Опенда
62'
54'
ГОЛ! 1:1!
J. Drost
Пас отдал
П. Клемент
Желтая карточка
М. Манхоф
42'
ГОЛ! 1:0!
А. Броя
Пас отдал
Т. Брунс
27'
21'
Замена
М. Бенсон
️️️️
D. Huiberts
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
10
Томас Брунс
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
17
Луа Опенда
ЦФ
27
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Зволле
3
Кеннет Пал
ЛЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
24
Пелле Клемент
ЦП
6
Мустафа Саймак
ЦП
1
Xavier Mous
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
11
Jesper Drost
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
25
Билал Баязит
ВР
44
Энрико Эрнандес
АП
23
Дан Хейсман
АП
18
Хилари Гонг
ПВ
39
Ноа Огайо
ЦФ
27
Idrissa Toure
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
Зволле
22
Дайиро Хирино
ЦЗ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
13
Рико Штридер
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
24
Nigel Bertrams
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
21
Samir Lagsir
ЦФ
8
Reza Ghoochannejhad
ЦФ
3-2-2-1-2
22
Пасвер
6
Корнелиссе
5
Дехи
37
Хайек
42
Манхоф
5
Ороз
10
Брунс
22
Беро
6
Таннан
27
Броя
17
Опенда
4-1-2-4
3
Накаяма
33
ван ден Берг
3
Лам
3
Пал
20
ван дер Белт
24
Клемент
6
Саймак
30
11
9
Тедич
1
10
Брунс
27
27
10
Брунс
6
Корнелиссе
23
Хейсман
23
Хейсман
6
Корнелиссе
17
Опенда
9
Дарфалу
9
Дарфалу
17
Опенда
30
14
Бенсон
14
Бенсон
30
20
ван дер Белт
13
Штридер
13
Штридер
20
ван дер Белт
Остались в запасе
Витесс
Зволле
1
Йерун Хувен
ВР
39
Ноа Огайо
ЦФ
44
Энрико Эрнандес
АП
18
Хилари Гонг
ПВ
25
Билал Баязит
ВР
Главный тренер
Эдвард Стеринг
24
Nigel Bertrams
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
22
Дайиро Хирино
ЦЗ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
21
Samir Lagsir
ЦФ
8
Reza Ghoochannejhad
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Остались в запасе
1
Йерун Хувен
ВР
39
Ноа Огайо
ЦФ
44
Энрико Эрнандес
АП
18
Хилари Гонг
ПВ
25
Билал Баязит
ВР
Остались в запасе
24
Nigel Bertrams
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
22
Дайиро Хирино
ЦЗ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
21
Samir Lagsir
ЦФ
8
Reza Ghoochannejhad
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Главный тренер
Берт Контерман
Статистика матча Витесс - Зволле
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Гелредом
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