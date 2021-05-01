Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - АЗ Алкмаар
РКС Ваалвейк - АЗ Алкмаар: обзор матча 01 мая 2021
РКС Ваалвейк
01.05.2021, суббота, 21:00
Голландия. Эредивизие, 31 тур
1 : 3
Завершен
АЗ Алкмаар
17'
Т. Остинг
28'
А. Гюдмюндссон
63'
М. Боадю
82'
К. Стенгс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РКС Ваалвейк - АЗ Алкмаар
90'
+3
Желтая карточка
Ю. Сугавара
Замена
В. Дамашкан
️️️️
В. Анита
87'
Замена
H. Mulder
️️️️
Т. Остинг
86'
82'
ГОЛ! 1:3!
К. Стенгс
Пас отдал
А. Гюдмюндссон
80'
Замена
Д. де Вит
️️️️
М. Боадю
Замена
F. Stokkers
️️️️
Р. ван дер Венне
71'
71'
Замена
Ю. Сугавара
️️️️
Й. Свенссон
69'
Желтая карточка
Т. Летшерт
Красная карточка
С. Соу
69'
63'
ГОЛ! 1:2!
М. Боадю
Замена
L. Daneels
️️️️
С. Нгонг
60'
28'
ГОЛ! 1:1!
А. Гюдмюндссон
Пас отдал
К. Стенгс
ГОЛ! 1:0!
Т. Остинг
Пас отдал
Р. ван дер Венне
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
31
Константинос Лампру
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
25
Тейс Остинг
АП
10
Ричард ван дер Венне
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
19
Силла Соу
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
14
Калвин Стенгс
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
РКС Ваалвейк
22
Mike Grim
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
2
Саид Бакари
ЦЗ
26
Себбе Августинс
ЦП
27
Finn Stokkers
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
0
P. Quasten
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
0
O. John
ЦФ
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
9
Йелле Дуин
ЦФ
1
Mees Bakker
ЦФ
4-1-3-2
31
Лампру
5
Лутонда
3
Гаари
21
Меленстен
5
Туба
6
Анита
25
Остинг
10
ван дер Венне
16
Нгонг
8
Тахири
19
Соу
3-3-2-2
40
Бизот
4
Мартинс-Инди
5
Летшерт
5
Вейндал
18
Мидтсьё
22
Свенссон
14
Рейндерс
14
Стенгс
80
Гюдмюндссон
10
Боадю
21
Карлссон
10
ван дер Венне
27
27
10
ван дер Венне
25
Остинг
0
0
25
Остинг
16
Нгонг
14
14
16
Нгонг
6
Анита
31
Дамашкан
31
Дамашкан
6
Анита
22
Свенссон
28
Сугавара
28
Сугавара
22
Свенссон
Дрейф
8
Класи
8
Класи
Дрейф
10
Боадю
20
де Вит
20
де Вит
10
Боадю
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
АЗ Алкмаар
26
Себбе Августинс
ЦП
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
0
P. Quasten
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
22
Mike Grim
ВР
2
Саид Бакари
ЦЗ
0
O. John
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
26
Хэкон Эвьен
ЦП
9
Йелле Дуин
ЦФ
7
Закария Абухляль
ПВ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
1
Mees Bakker
ЦФ
12
Хоби Верхюлст
ВР
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
26
Себбе Августинс
ЦП
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
0
P. Quasten
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
22
Mike Grim
ВР
2
Саид Бакари
ЦЗ
0
O. John
ЦФ
Остались в запасе
26
Хэкон Эвьен
ЦП
9
Йелле Дуин
ЦФ
7
Закария Абухляль
ПВ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
1
Mees Bakker
ЦФ
12
Хоби Верхюлст
ВР
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча РКС Ваалвейк - АЗ Алкмаар
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Мандемакерс
Новости команд
Все
РКС Ваалвейк
АЗ Алкмаар
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Прогноз на точный счет матча «Фейеноорд» – «Валвейк»: Эредивизи, 33 тур, 14 мая 2025
2025.05.13 11:36
Прогноз на точный счет матча «Валвейк» – «Херенвен»: Эредивизи, 10 мая 2025
2025.05.09 12:55
Прогноз на точный счет матча «Гронинген» – «Валвейк»: Эредивизи, 3 мая 2025
2025.05.02 12:19
«РКС Ваалвейк» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2025 с коэффициентом 1.95
2025.04.24 09:03
Матч Эредивизие прервали из-за травмы головы вратаря
2023.10.01 08:28
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+