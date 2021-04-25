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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Витесс
Фейеноорд - Витесс: обзор матча 25 апреля 2021
Фейеноорд
25.04.2021, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 30 тур
0 : 0
Завершен
Витесс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Витесс
Желтая карточка
Т. Маласья
90'
+1
85'
Замена
Х. Гонг
️️️️
А. Броя
85'
Замена
У. Дарфалу
️️️️
Л. Опенда
78'
Замена
М. Манхоф
️️️️
М. Виттек
Красная карточка
С. Бергейс
75'
72'
Замена
I. Toure
️️️️
Д. Ороз
Замена
Р. Боженик
️️️️
Б. Линссен
72'
Замена
Л. Фер
️️️️
М. Димерс
46'
45'
+1
Желтая карточка
С. Тронстад
44'
Желтая карточка
Р. Базур
43'
Желтая карточка
М. Виттек
Желтая карточка
Й. Торнстра
26'
3'
Желтая карточка
Т. Хайек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
10
Марк Димерс
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
17
Луис Синистерра
ЦФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
17
Луа Опенда
ЦФ
27
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Фейеноорд
22
Ник Марсман
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
14
Алиу Бальде
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
9
Роберт Боженик
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
12
Lucas Pratto
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
25
Билал Баязит
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
10
Томас Брунс
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
44
Энрико Эрнандес
АП
18
Хилари Гонг
ПВ
27
Idrissa Toure
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
4-1-3-2
1
Бейлов
3
Маласья
31
Боттегин
5
Сенеси
2
Гертрейда
21
Торнстра
10
Димерс
6
Кекчю
23
Бергейс
30
Линссен
17
Синистерра
4-3-1-2
22
Пасвер
5
Ороз
37
Хайек
5
Дехи
32
Виттек
6
Тронстад
23
Базур
22
Беро
6
Таннан
27
Броя
17
Опенда
30
Линссен
9
Боженик
9
Боженик
30
Линссен
10
Димерс
8
Фер
8
Фер
10
Димерс
32
Виттек
42
Манхоф
42
Манхоф
32
Виттек
5
Ороз
27
27
5
Ороз
27
Броя
18
Гонг
18
Гонг
27
Броя
17
Опенда
9
Дарфалу
9
Дарфалу
17
Опенда
Остались в запасе
Фейеноорд
Витесс
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
12
Lucas Pratto
ЦФ
14
Алиу Бальде
ЛВ
22
Ник Марсман
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
1
Йерун Хувен
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
23
Дан Хейсман
АП
10
Томас Брунс
ЦП
44
Энрико Эрнандес
АП
39
Ноа Огайо
ЦФ
25
Билал Баязит
ВР
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Остались в запасе
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
12
Lucas Pratto
ЦФ
14
Алиу Бальде
ЛВ
22
Ник Марсман
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Йерун Хувен
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
23
Дан Хейсман
АП
10
Томас Брунс
ЦП
44
Энрико Эрнандес
АП
39
Ноа Огайо
ЦФ
25
Билал Баязит
ВР
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Статистика матча Фейеноорд - Витесс
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
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