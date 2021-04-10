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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - Виллем II
Хераклес - Виллем II: обзор матча 10 апреля 2021
Хераклес
10.04.2021, суббота, 19:45
Голландия. Эредивизие, 29 тур
4 : 0
Завершен
Виллем II
6'
С. Бакиш
38'
С. Бакиш
46'
Р. Преппер
78'
Р. Влут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хераклес - Виллем II
Замена
М. Ибрагимоглу
️️️️
L. Schoofs
84'
80'
Желтая карточка
L. Owusu
Замена
О. Киомурцоглу
️️️️
Л. де ла Торре
79'
Замена
А. Кутуджу
️️️️
Д. Бургзорг
79'
ГОЛ! 4:0!
Р. Влут
Пас отдал
L. Schoofs
78'
Замена
T. Bijleveld
️️️️
K. Jakobsen
71'
Замена
E. Sierra
️️️️
С. Бакиш
71'
69'
Замена
R. Zuijderwijk
️️️️
Д. Саддики
58'
Замена
Л. Селахи
️️️️
П. Ллонч
58'
Замена
Г. Саглам
️️️️
Д. Кен
58'
Замена
J. van den Avert
️️️️
С. Хольмен
ГОЛ! 3:0!
Р. Преппер
Пас отдал
Р. Влут
46'
46'
Замена
Ч. Наннели
️️️️
М. Трезор
ГОЛ! 2:0!
С. Бакиш
Пас отдал
K. Jakobsen
38'
ГОЛ! 1:0!
С. Бакиш
Пас отдал
Р. Влут
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
28
Янис Бласвих
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
20
Рай Влут
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
37
Делано Бургзорг
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Виллем II
49
Арьянет Мурич
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
17
Дрисс Саддики
ЦП
8
Поль Ллонч
ЦП
27
Матс Келерт
ЦП
20
Leeroy Owusu
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
31
Майк Трезор
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Хераклес
1
Michael Brouwer
ВР
1
Koen Bucker
ВР
5
Марко Ренте
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
5
Teun Bijleveld
ЦП
2
Tim Breukers
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
18
Линдон Селахи
ЦП
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
7
Че Наннели
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
10
Оле Ромени
ЦФ
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
3
Jop van den Avert
ЦФ
6
Jan-Arie van der Heijden
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
3-2-1-4
28
Бласвих
3
Преппер
5
Кнустер
15
12
Куальята
27
Фадиджа
17
де ла Торре
20
Влут
37
Бургзорг
12
Бакиш
7
2-3-5
49
Мурич
8
Хольмен
17
Кен
17
Саддики
8
Ллонч
27
Келерт
20
31
Трезор
11
Вридт
14
Павлидис
22
12
Бакиш
16
16
12
Бакиш
15
77
Ибрагимоглу
77
Ибрагимоглу
15
17
де ла Торре
14
Киомурцоглу
14
Киомурцоглу
17
де ла Торре
7
5
5
7
37
Бургзорг
23
Кутуджу
23
Кутуджу
37
Бургзорг
17
Кен
61
Саглам
61
Саглам
17
Кен
8
Хольмен
3
3
8
Хольмен
8
Ллонч
18
Селахи
18
Селахи
8
Ллонч
17
Саддики
33
33
17
Саддики
31
Трезор
7
Наннели
7
Наннели
31
Трезор
Остались в запасе
Хераклес
Виллем II
2
Tim Breukers
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
1
Michael Brouwer
ВР
1
Koen Bucker
ВР
5
Марко Ренте
ЦЗ
17
Адриан Шоке
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
10
Оле Ромени
ЦФ
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
6
Jan-Arie van der Heijden
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
26
Йорн Брондел
ВР
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Остались в запасе
2
Tim Breukers
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
1
Michael Brouwer
ВР
1
Koen Bucker
ВР
5
Марко Ренте
ЦЗ
17
Адриан Шоке
ЦФ
Остались в запасе
10
Оле Ромени
ЦФ
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
6
Jan-Arie van der Heijden
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
26
Йорн Брондел
ВР
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
Главный тренер
Джон Стигеман
Главный тренер
Юрген Штреппель
Статистика матча Хераклес - Виллем II
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Эрве Асито
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