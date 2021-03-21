Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - Спарта
Хераклес - Спарта: обзор матча 21 марта 2021
Хераклес
21.03.2021, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 27 тур
1 : 1
Завершен
Спарта
90+3'
Р. Влут
58'
Л. Ти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хераклес - Спарта
ГОЛ! 1:1!
Р. Влут
90'
+3
87'
Замена
Э. Эмега
️️️️
Л. Ти
87'
Замена
С. Мейнанс
️️️️
А. Ауассар
84'
Желтая карточка
Л. Дуарте
Замена
K. Jakobsen
️️️️
L. Schoofs
71'
67'
Замена
Л. Дуарте
️️️️
В. Бюргер
Замена
А. Кутуджу
️️️️
С. Бакиш
63'
Замена
О. Киомурцоглу
️️️️
Д. Бургзорг
63'
Желтая карточка
С. Бакиш
58'
58'
ГОЛ! 0:1!
Л. Ти
Пас отдал
В. Бюргер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
28
Янис Бласвих
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
5
Марко Ренте
ЦЗ
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
98
Исмаил Аззауи
ЦП
20
Рай Влут
ЦФ
37
Делано Бургзорг
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Спарта
40
Мадука Окойе
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ОП
6
Адиль Ауассар
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
10
Bryan Smeets
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
14
Аарон Мейерс
ЦП
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Хераклес
1
Koen Bucker
ВР
1
Michael Brouwer
ВР
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
5
Teun Bijleveld
ЦП
7
K. Jakobsen
ЦФ
2
Tim Breukers
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Спарта
30
Michael Fabrie
ВР
18
Мика Пинту
ЦЗ
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
21
Свен Мейнанс
ПП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
27
Реда Харчуш
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
3-2-2-3
28
Бласвих
3
Преппер
5
Ренте
15
12
Куальята
27
Фадиджа
17
де ла Торре
98
Аззауи
12
Бакиш
37
Бургзорг
20
Влут
3-1-5-1
40
Окойе
13
Хейлен
2
Абелс
3
Вриндс
6
Дуарте
6
Ауассар
10
21
Харруи
14
Мейерс
18
Бюргер
9
Ти
15
7
7
15
37
Бургзорг
14
Киомурцоглу
14
Киомурцоглу
37
Бургзорг
12
Бакиш
23
Кутуджу
23
Кутуджу
12
Бакиш
6
Ауассар
21
Мейнанс
21
Мейнанс
6
Ауассар
9
Ти
22
Эмега
22
Эмега
9
Ти
Остались в запасе
Хераклес
Спарта
2
Tim Breukers
ЦФ
1
Koen Bucker
ВР
1
Michael Brouwer
ВР
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
5
Teun Bijleveld
ЦП
17
Адриан Шоке
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
1
Benjamin van Leer
ЦФ
18
Мика Пинту
ЦЗ
22
Delano Vianello
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
27
Реда Харчуш
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
2
Tim Breukers
ЦФ
1
Koen Bucker
ВР
1
Michael Brouwer
ВР
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
5
Teun Bijleveld
ЦП
17
Адриан Шоке
ЦФ
Остались в запасе
1
Benjamin van Leer
ЦФ
18
Мика Пинту
ЦЗ
22
Delano Vianello
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
27
Реда Харчуш
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
Главный тренер
Джон Стигеман
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Хераклес - Спарта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Эрве Асито
Новости команд
Все
Хераклес
Спарта
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «Аякса» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Спарта» – «Херенвен»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
«Спарта» – «Зволле»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
3 сентября
«АЗ Алкмаар» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 2.12
14 марта
«Хераклес» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 6 марта 2026 с коэффициентом 1.95
5 марта
«Хераклес» – «ПСВ»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
27 февраля
«Гоу Эхед Иглс» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 22 февраля 2026 с коэффициентом 1.65
21 февраля
«Хераклес» – «Фортуна»: прогноз и ставки на матч 1 февраля с коэффициентом 1.73
31 января
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «Аякса» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Спарта» – «Херенвен»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
«Спарта» – «Зволле»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
3 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+