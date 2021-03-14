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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - Аякс
Зволле - Аякс: обзор матча 14 марта 2021
Зволле
14.03.2021, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 26 тур
0 : 2
Завершен
Аякс
28'
Д. Нерес
38'
Н. Тальяфико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зволле - Аякс
90'
+1
Желтая карточка
С. Аллер
80'
Замена
Антони
️️️️
Д. Тадич
74'
Замена
М. Кудус
️️️️
Д. Классен
Замена
М. ван Дуйнен
️️️️
М. Бенсон
74'
Замена
П. Клемент
️️️️
D. Huiberts
74'
68'
Замена
Ю. Эккеленкамп
️️️️
Н. Тальяфико
Замена
С. Тедич
️️️️
Т. Бейтинк
65'
Замена
И. Ферай
️️️️
В. Мисиджан
64'
Желтая карточка
D. Huiberts
62'
46'
Замена
Ш. Клайбер
️️️️
Д. Ренш
46'
Замена
У. Идрисси
️️️️
Д. Нерес
38'
ГОЛ! 0:2!
Н. Тальяфико
Пас отдал
Д. Тадич
28'
ГОЛ! 0:1!
Д. Нерес
Пас отдал
Р. Гравенберх
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
3
Кеннет Пал
ЛЗ
4
Сэм Керстен
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
6
Мустафа Саймак
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
1
Xavier Mous
ЦФ
2
Bram Van Polen
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Давид Нерес
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Зволле
3
Юта Накаяма
ЦЗ
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
24
Пелле Клемент
ЦП
10
Иммануэль Ферай
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
24
Nigel Bertrams
ЦФ
47
Destan Bajselmani
ЦФ
11
Jesper Drost
ЦФ
8
Reza Ghoochannejhad
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
Аякс
24
Доминик Котарски
ВР
37
Кьел Шерпен
ВР
2
Шон Клайбер
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
24
Энрик Льянсана
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
52
Закария Лабиад
АП
7
Антони
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
3-1-1-5
3
Пал
3
Лам
4
Керстен
6
Саймак
14
Бенсон
30
29
Бейтинк
23
7
Мисиджан
2
4-1-1-3-1
1
Стекеленбург
2
Ренш
6
Мартинес
4
Схюрс
3
Тальяфико
4
Альварес
8
Гравенберх
7
Нерес
18
Классен
10
Тадич
22
Аллер
14
Бенсон
29
ван Дуйнен
29
ван Дуйнен
14
Бенсон
30
24
Клемент
24
Клемент
30
29
Бейтинк
9
Тедич
9
Тедич
29
Бейтинк
7
Мисиджан
10
Ферай
10
Ферай
7
Мисиджан
3
Тальяфико
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
3
Тальяфико
10
Тадич
7
Антони
7
Антони
10
Тадич
2
Ренш
2
Клайбер
2
Клайбер
2
Ренш
18
Классен
20
Кудус
20
Кудус
18
Классен
7
Нерес
11
Идрисси
11
Идрисси
7
Нерес
Остались в запасе
Зволле
Аякс
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
24
Nigel Bertrams
ЦФ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
47
Destan Bajselmani
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
11
Jesper Drost
ЦФ
20
Томас ван дер Белт
ОП
8
Reza Ghoochannejhad
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
24
Энрик Льянсана
ОП
24
Доминик Котарски
ВР
37
Кьел Шерпен
ВР
52
Закария Лабиад
АП
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
24
Nigel Bertrams
ЦФ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
47
Destan Bajselmani
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
11
Jesper Drost
ЦФ
20
Томас ван дер Белт
ОП
8
Reza Ghoochannejhad
ЦФ
Остались в запасе
24
Энрик Льянсана
ОП
24
Доминик Котарски
ВР
37
Кьел Шерпен
ВР
52
Закария Лабиад
АП
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Зволле - Аякс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
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