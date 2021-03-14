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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Витесс
Утрехт - Витесс: обзор матча 14 марта 2021
Утрехт
14.03.2021, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 26 тур
1 : 3
Завершен
Витесс
41'
Д. Керк
44'
У. Дарфалу
54'
У. Дарфалу (П)
57'
М. Виттек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Утрехт - Витесс
90'
+5
Желтая карточка
Т. Брунс
88'
Желтая карточка
Д. Хейсман
Замена
U. Emanuelson
️️️️
С. ван де Стрек
85'
85'
Замена
Д. Ороз
️️️️
Э. Даса
85'
Замена
Т. Хайек
️️️️
У. Дарфалу
82'
Вторая желтая
Р. Базур
Желтая карточка
В. Янссен
79'
71'
Замена
Д. Хейсман
️️️️
А. Броя
66'
Замена
Т. Брунс
️️️️
Л. Опенда
Замена
О. Буссаид
️️️️
Й. ван Овереем
65'
Замена
J. Hilterman
️️️️
Б. Рамселар
65'
57'
ГОЛ! 1:3!
М. Виттек
Пас отдал
У. Дарфалу
Желтая карточка
Э. Эльшлегель
54'
54'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
У. Дарфалу
Желтая карточка
М. Махи
51'
51'
Желтая карточка
Л. Опенда
Желтая карточка
А. Махер
48'
44'
ГОЛ! 1:1!
У. Дарфалу
Пас отдал
Д. Дехи
ГОЛ! 1:0!
Д. Керк
Пас отдал
Б. Рамселар
41'
23'
Желтая карточка
Р. Базур
17'
Желтая карточка
М. Виттек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Эрик Эльшлегель
ВР
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦЗ
10
Мимун Махи
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
9
Джирано Керк
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
4
Django Warmerdam
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
17
Луа Опенда
ЦФ
27
Армандо Броя
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Утрехт
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Мартен Пас
ВР
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
28
Urby Emanuelson
ЦП
18
Одиссеус Веланас
АП
99
Jeredy Hilterman
ЦФ
37
Mohamed Mallahi
ЦФ
2
Sylian Mokono
ЦФ
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
10
Томас Брунс
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
18
Хилари Гонг
ПВ
27
Idrissa Toure
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
3-5-2
1
Эльшлегель
33
Сент-Джаго
5
тер Авест
14
Янссен
8
ван Овереем
6
Махер
9
Керк
23
Рамселар
10
Махи
22
ван де Стрек
4
4-3-3
22
Пасвер
2
Даса
14
Расмуссен
5
Дехи
32
Виттек
6
Тронстад
8
Вруг
23
Базур
9
Дарфалу
27
Броя
17
Опенда
23
Рамселар
99
99
23
Рамселар
8
ван Овереем
49
Буссаид
49
Буссаид
8
ван Овереем
22
ван де Стрек
28
28
22
ван де Стрек
2
Даса
5
Ороз
5
Ороз
2
Даса
27
Броя
23
Хейсман
23
Хейсман
27
Броя
17
Опенда
10
Брунс
10
Брунс
17
Опенда
9
Дарфалу
37
Хайек
37
Хайек
9
Дарфалу
Остались в запасе
Утрехт
Витесс
37
Mohamed Mallahi
ЦФ
18
Одиссеус Веланас
АП
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
2
Sylian Mokono
ЦФ
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Мартен Пас
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
1
Йерун Хувен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
18
Хилари Гонг
ПВ
27
Idrissa Toure
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Остались в запасе
37
Mohamed Mallahi
ЦФ
18
Одиссеус Веланас
АП
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
2
Sylian Mokono
ЦФ
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Мартен Пас
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
Остались в запасе
1
Йерун Хувен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
18
Хилари Гонг
ПВ
27
Idrissa Toure
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Статистика матча Утрехт - Витесс
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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