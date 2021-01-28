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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Виллем II
Аякс - Виллем II: обзор матча 28 января 2021
Аякс
28.01.2021, четверг, 23:00
Голландия. Эредивизие, 19 тур
3 : 1
Завершен
Виллем II
51'
Д. Классен
83'
Б. Бробби
87'
Д. Тадич
62'
В. Павлидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Виллем II
Желтая карточка
Д. Блинд
90'
+1
Желтая карточка
П. Схюрс
89'
ГОЛ! 3:1!
Д. Тадич
Пас отдал
Б. Бробби
87'
84'
Замена
Л. Селахи
️️️️
W. Spieringhs
84'
Замена
М. Трезор
️️️️
Ч. Наннели
ГОЛ! 2:1!
Б. Бробби
Пас отдал
Д. Тадич
83'
Замена
Б. Бробби
️️️️
Н. Мазрауи
82'
Замена
Д. Нерес
️️️️
Антони
75'
Замена
П. Схюрс
️️️️
Х. Тимбер
71'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Н. Тальяфико
71'
62'
ГОЛ! 1:1!
В. Павлидис
Пас отдал
Ч. Наннели
ГОЛ! 1:0!
Д. Классен
Пас отдал
Э. Альварес
51'
Замена
Д. Тадич
️️️️
К. Промес
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Антони
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
3
Freek Heerkens
ЦЗ
4
Jordens Peters
ЦЗ
7
Че Наннели
ЦП
8
Поль Ллонч
ЦП
27
Матс Келерт
ЦП
20
Leeroy Owusu
ЦФ
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Аякс
37
Кьел Шерпен
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
7
Давид Нерес
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Виллем II
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
18
Линдон Селахи
ЦП
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
24
Connor van den Berg
ЦФ
41
Maarten Schut
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
6
Jan-Arie van der Heijden
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
31
Майк Трезор
ЦФ
4-1-1-3-1
24
Онана
3
Тальяфико
17
Блинд
12
Тимбер
3
Мазрауи
4
Альварес
8
Гравенберх
10
Промес
18
Классен
7
Антони
22
Аллер
3-3-4
26
Брондел
3
4
17
Кен
7
Наннели
8
Ллонч
27
Келерт
11
Вридт
14
Павлидис
6
20
3
Мазрауи
9
Бробби
9
Бробби
3
Мазрауи
7
Антони
7
Нерес
7
Нерес
7
Антони
3
Тальяфико
6
Мартинес
6
Мартинес
3
Тальяфико
12
Тимбер
4
Схюрс
4
Схюрс
12
Тимбер
10
Промес
10
Тадич
10
Тадич
10
Промес
6
18
Селахи
18
Селахи
6
7
Наннели
31
Трезор
31
Трезор
7
Наннели
Остались в запасе
Аякс
Виллем II
37
Кьел Шерпен
ВР
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
2
Шон Клайбер
ПЗ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
24
Connor van den Berg
ЦФ
41
Maarten Schut
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
6
Jan-Arie van der Heijden
ЦФ
61
Геркем Саглам
АП
10
Оле Ромени
ЦФ
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
Главный тренер
Юрген Штреппель
Остались в запасе
37
Кьел Шерпен
ВР
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
2
Шон Клайбер
ПЗ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Остались в запасе
24
Connor van den Berg
ЦФ
41
Maarten Schut
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
6
Jan-Arie van der Heijden
ЦФ
61
Геркем Саглам
АП
10
Оле Ромени
ЦФ
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Юрген Штреппель
Статистика матча Аякс - Виллем II
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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