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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Фортуна
РКС Ваалвейк - Фортуна: обзор матча 27 января 2021
РКС Ваалвейк
27.01.2021, среда, 22:00
Голландия. Эредивизие, 19 тур
1 : 2
Завершен
Фортуна
84'
Д. Мин
54'
М. Сентьенс
63'
Л. Семеду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РКС Ваалвейк - Фортуна
Желтая карточка
М. Меленстен
89'
Замена
H. Mulder
️️️️
А. Туба
87'
85'
Замена
J. Smeets
️️️️
Э. Ханссон
85'
Замена
L. George
️️️️
М. Сентьенс
ГОЛ! 1:2!
Д. Мин
Пас отдал
С. Соу
84'
Замена
В. Дамашкан
️️️️
Т. Остинг
75'
66'
Желтая карточка
B. Rienstra
63'
ГОЛ! 0:2!
Л. Семеду
Замена
Д. Мин
️️️️
F. Stokkers
63'
Замена
Т. Лутонда
️️️️
Р. ван дер Венне
63'
Замена
С. Соу
️️️️
P. Quasten
63'
54'
ГОЛ! 0:1!
М. Сентьенс
Пас отдал
Д. Кокс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
31
Константинос Лампру
ВР
5
Ахмед Туба
ЦЗ
2
Саид Бакари
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
10
Ричард ван дер Венне
АП
25
Тейс Остинг
АП
0
P. Quasten
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Фортуна
1
Яник ван Ош
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
25
Микаэль Тирпа
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
7
Лисандру Семеду
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
26
Себбе Августинс
ЦП
9
Давид Мин
ЦФ
6
Nicholas Olsak
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Фортуна
55
Алексей Кошелев
ВР
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
77
Аднан Угур
ЦП
7
Тибо Верлинден
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
33
Leroy George
ЦФ
25
Jorrit Smeets
ЦФ
24
Nassim El Ablak
ЦФ
20
Arian Kastrati
ЦФ
12
Clint Essers
ЦФ
5
Gregoire Amiot
ЦФ
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
3-1-2-4
31
Лампру
5
Туба
2
Бакари
21
Меленстен
46
Азхил
25
Остинг
10
ван дер Венне
0
14
8
Тахири
27
4-3-2-1
1
ван Ош
4
Анга
12
Рота
38
27
Кокс
5
Теки
25
Тирпа
20
Сентьенс
9
Флемминг
7
Ханссон
7
Семеду
10
ван дер Венне
5
Лутонда
5
Лутонда
10
ван дер Венне
27
9
Мин
9
Мин
27
5
Туба
0
0
5
Туба
0
19
Соу
19
Соу
0
25
Остинг
31
Дамашкан
31
Дамашкан
25
Остинг
20
Сентьенс
33
33
20
Сентьенс
7
Ханссон
25
25
7
Ханссон
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Фортуна
26
Себбе Августинс
ЦП
6
Nicholas Olsak
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
77
Аднан Угур
ЦП
7
Тибо Верлинден
ЦП
24
Nassim El Ablak
ЦФ
20
Arian Kastrati
ЦФ
12
Clint Essers
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
5
Gregoire Amiot
ЦФ
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
55
Алексей Кошелев
ВР
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
26
Себбе Августинс
ЦП
6
Nicholas Olsak
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
Остались в запасе
77
Аднан Угур
ЦП
7
Тибо Верлинден
ЦП
24
Nassim El Ablak
ЦФ
20
Arian Kastrati
ЦФ
12
Clint Essers
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
5
Gregoire Amiot
ЦФ
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
55
Алексей Кошелев
ВР
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча РКС Ваалвейк - Фортуна
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Мандемакерс
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