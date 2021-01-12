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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Утрехт
Витесс - Утрехт: обзор матча 12 января 2021
Витесс
12.01.2021, вторник, 20:45
Голландия. Эредивизие, 16 тур
1 : 0
Завершен
Утрехт
26'
Д. Дехи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витесс - Утрехт
Желтая карточка
Т. Брунс
83'
Замена
I. Toure
️️️️
Т. Брунс
83'
80'
Замена
A. Dalmau
️️️️
Й. ван Овереем
Замена
Д. Хейсман
️️️️
Л. Опенда
75'
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
У. Дарфалу
75'
Замена
Т. Хайек
️️️️
Р. Базур
75'
58'
Замена
М. Силла
️️️️
С. Густафсон
57'
Замена
S. Mokono
️️️️
М. ван дер Маарел
ГОЛ! 1:0!
Д. Дехи
Пас отдал
Э. Даса
26'
15'
Желтая карточка
М. ван дер Маарел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
10
Томас Брунс
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
17
Луа Опенда
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Утрехт
1
Эрик Эльшлегель
ВР
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
10
Мимун Махи
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
9
Джирано Керк
ЦП
4
Django Warmerdam
ЦФ
86
Симон Густафсон
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
25
Билал Баязит
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
18
Хилари Гонг
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
27
Idrissa Toure
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Утрехт
1
Тиймен Ниджуис
ВР
4
Джастин Хогма
ЦЗ
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
28
Urby Emanuelson
ЦП
18
Одиссеус Веланас
АП
25
Christopher Mamengi
ЦФ
9
Мусса Силла
ЦФ
2
Sylian Mokono
ЦФ
20
Joey Houweling
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
4-3-1-2
22
Пасвер
32
Виттек
14
Расмуссен
5
Дехи
2
Даса
10
Брунс
22
Беро
23
Базур
6
Таннан
9
Дарфалу
17
Опенда
3-4-3
1
Эльшлегель
5
Бенамар
14
Янссен
2
ван дер Маарел
8
ван Овереем
6
Махер
9
Керк
10
Махи
22
ван де Стрек
86
Густафсон
4
10
Брунс
27
27
10
Брунс
17
Опенда
23
Хейсман
23
Хейсман
17
Опенда
23
Базур
37
Хайек
37
Хайек
23
Базур
9
Дарфалу
29
Бейтинк
29
Бейтинк
9
Дарфалу
86
Густафсон
9
Силла
9
Силла
86
Густафсон
2
ван дер Маарел
2
2
2
ван дер Маарел
8
ван Овереем
9
9
8
ван Овереем
Остались в запасе
Витесс
Утрехт
27
Армандо Броя
ЦФ
18
Хилари Гонг
ПВ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
1
Йерун Хувен
ВР
25
Билал Баязит
ВР
8
Патрик Вруг
ЦП
Главный тренер
Эдвард Стеринг
49
Отман Буссаид
ЛВ
18
Одиссеус Веланас
АП
25
Christopher Mamengi
ЦФ
20
Joey Houweling
ЦФ
1
Тиймен Ниджуис
ВР
4
Джастин Хогма
ЦЗ
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
28
Urby Emanuelson
ЦП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
27
Армандо Броя
ЦФ
18
Хилари Гонг
ПВ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
1
Йерун Хувен
ВР
25
Билал Баязит
ВР
8
Патрик Вруг
ЦП
Остались в запасе
49
Отман Буссаид
ЛВ
18
Одиссеус Веланас
АП
25
Christopher Mamengi
ЦФ
20
Joey Houweling
ЦФ
1
Тиймен Ниджуис
ВР
4
Джастин Хогма
ЦЗ
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
28
Urby Emanuelson
ЦП
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча Витесс - Утрехт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
Стадион:
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