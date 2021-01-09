Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Эммен - Твенте
Эммен - Твенте: обзор матча 09 января 2021
Эммен
09.01.2021, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 15 тур
1 : 4
Завершен
Твенте
59'
М. Араухо
16'
В. Черны
33'
К. Мениг
42'
Й. Босх
63'
В. Черны
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эммен - Твенте
89'
Замена
Л. Селахи
️️️️
Т. Эбуехи
89'
Замена
Н. Маркело
️️️️
Й. Босх
80'
Замена
Д. Ротс
️️️️
Л. Илич
80'
Замена
T. van Leeuwen
️️️️
В. Черны
Замена
Д. Авдияй
️️️️
С. Пенья
73'
Замена
Н. Лаурсен
️️️️
A. Jansen
73'
66'
Желтая карточка
Й. Босх
63'
ГОЛ! 1:4!
В. Черны
Пас отдал
Данило
63'
Замена
Данило
️️️️
К. Мениг
ГОЛ! 1:3!
М. Араухо
59'
42'
ГОЛ! 0:3!
Й. Босх
Пас отдал
Д. Остерволде
33'
ГОЛ! 0:2!
К. Мениг
Пас отдал
В. Черны
16'
ГОЛ! 0:1!
В. Черны
Пас отдал
Д. Остерволде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эммен
20
Мигель Араухо
ЦЗ
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
8
Лукас Бернаду
ОП
11
Симон Тибблинг
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
22
Caner Cavlan
ЦФ
0
A. Jansen
ЦФ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
3
Кик Пири
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
80
Годфрид Ремерато
ЦП
5
Йессе Босх
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
21
Лука Илич
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
11
Квинси Мениг
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Эммен
18
Денис Гранечны
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
11
Николай Лаурсен
ПВ
21
M. Kolar
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
29
Felix Wiedwald
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
32
Robbert De Vos
ЦФ
0
H. B. Moussa
ЦФ
51
S. Sidibe
ЦФ
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
18
Линдон Селахи
ЦП
11
Дан Ротс
ПВ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
90
Данило
ЦФ
4-1-1-1-4
20
Араухо
13
Вендорп
16
23
Бейл
8
Бернаду
11
Тибблинг
6
Пенья
26
19
0
22
4-3-1-2
16
Дроммел
24
Остерволде
3
Пири
5
Плегесуэло
24
Эбуехи
80
Ремерато
5
Босх
6
Зерруки
21
Илич
11
Мениг
18
Черны
0
11
Лаурсен
11
Лаурсен
0
6
Пенья
10
Авдияй
10
Авдияй
6
Пенья
21
Илич
11
Ротс
11
Ротс
21
Илич
5
Босх
98
Маркело
98
Маркело
5
Босх
18
Черны
10
10
18
Черны
24
Эбуехи
18
Селахи
18
Селахи
24
Эбуехи
11
Мениг
90
Данило
90
Данило
11
Мениг
Остались в запасе
Эммен
Твенте
21
M. Kolar
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
29
Felix Wiedwald
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
32
Robbert De Vos
ЦФ
0
H. B. Moussa
ЦФ
51
S. Sidibe
ЦФ
18
Денис Гранечны
ЦЗ
Главный тренер
Дик Луккиен
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
5
Гийс Смал
ЛЗ
6
Casper Staring
ЦФ
4
Дарио Думич
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
1
Жеффри де Ланж
ВР
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
21
M. Kolar
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
29
Felix Wiedwald
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
32
Robbert De Vos
ЦФ
0
H. B. Moussa
ЦФ
51
S. Sidibe
ЦФ
18
Денис Гранечны
ЦЗ
Остались в запасе
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
5
Гийс Смал
ЛЗ
6
Casper Staring
ЦФ
4
Дарио Думич
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
1
Жеффри де Ланж
ВР
Главный тренер
Дик Луккиен
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Эммен - Твенте
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Де Ауде Мердейк
Новости команд
Все
Эммен
Твенте
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Твенте» и «Пафоса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Крылья Советов» объявили о переходе защитника Бейла
2021.08.25 16:39
20
Эредивизие. Ассисты 37-летнего Роббена помогли «Гронингену» разгромить «Эммен»
2021.05.09 16:56
1
Фанаты «Эммена» перед игрой с «Витессом» закрыли ворота черной пленкой. У команды ни одной победы в 17 матчах
2021.01.16 21:38
Эредивизие. «Витесс» разгромил «Эммен». Команда Слуцкого одержала вторую победу подряд
2019.02.24 18:21
1
Эредивизие. «Витесс» сыграл вничью с «Эмменом», команда Слуцкого не проигрывает три матча подряд
2018.12.01 22:20
3
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Твенте» и «Пафоса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+