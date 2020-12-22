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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Венло
ПСВ - Венло: обзор матча 22 декабря 2020
ПСВ
22.12.2020, вторник, 22:00
Голландия. Эредивизие, 14 тур
4 : 1
Завершен
Венло
35'
Ф. Макс (П)
49'
О. Боскальи
58'
К. Гакпо
90+2'
А. Файн
22'
J. Arias
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Венло
ГОЛ! 4:1!
А. Файн
Пас отдал
Н. Мадуэке
90'
+2
Замена
А. Файн
️️️️
Ф. Макс
81'
76'
Замена
J. John
️️️️
Э. Линтхорст
76'
Замена
G. Hupperts
️️️️
L. Schmitz
71'
Замена
T. Dekker
️️️️
T. Hunte
ГОЛ! 3:1!
К. Гакпо
Пас отдал
Н. Мадуэке
58'
Замена
Ж. Пироэ
️️️️
М. Ихаттарен
57'
ГОЛ! 2:1!
О. Боскальи
Пас отдал
Ф. Макс
49'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Макс
35'
22'
ГОЛ! 0:1!
J. Arias
Пас отдал
Д. ван Крой
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
20
Йоррит Хендрикс
ОП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
27
Марио Гетце
АП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
20
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Венло
1
Thorsten Kirschbaum
ВР
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
7
Lukas Schmitz
ЦЗ
14
Christian Kum
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ЦЗ
8
Эверт Линтхорст
ОП
8
Danny Post
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
25
Jafar Arias
ЦФ
27
Torino Hunte
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
ПСВ
26
Максим Делань
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Венло
30
Делано ван Крой
ВР
6
Tristan Dekker
ЦЗ
29
Зинедин Машаш
ЦП
38
Яхкуро Ремер
ПВ
0
G. Hupperts
ЦФ
20
Aaron Bastiaans
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
0
J. John
ЦФ
23
Nezar S'rifi
ЦФ
42
Lars Nabbe
ЦФ
18
Stan van Dijck
ЦФ
22
Bram Verbong
ЦФ
3-2-2-3
38
Мвого
30
Макс
21
Боскальи
4
Тезе
6
Сангаре
20
Хендрикс
52
Ихаттарен
24
Дюмфрис
18
Гакпо
27
Гетце
20
Мадуэке
4-1-1-1-3
1
7
14
33
Пахоник
5
8
Линтхорст
8
32
ван Крой
7
Якумакис
27
25
30
Макс
29
Файн
29
Файн
30
Макс
52
Ихаттарен
9
Пироэ
9
Пироэ
52
Ихаттарен
7
0
0
7
8
Линтхорст
0
0
8
Линтхорст
27
6
6
27
Остались в запасе
ПСВ
Венло
26
Максим Делань
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
1
Ларс Уннершталь
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
38
Яхкуро Ремер
ПВ
29
Зинедин Машаш
ЦП
20
Aaron Bastiaans
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
23
Nezar S'rifi
ЦФ
42
Lars Nabbe
ЦФ
18
Stan van Dijck
ЦФ
22
Bram Verbong
ЦФ
30
Делано ван Крой
ВР
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
1
Ларс Уннершталь
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
Остались в запасе
38
Яхкуро Ремер
ПВ
29
Зинедин Машаш
ЦП
20
Aaron Bastiaans
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
23
Nezar S'rifi
ЦФ
42
Lars Nabbe
ЦФ
18
Stan van Dijck
ЦФ
22
Bram Verbong
ЦФ
30
Делано ван Крой
ВР
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча ПСВ - Венло
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Венло
Голландия. Эредивизие
Алмере Сити
0 : 0
03.06.2023
Венло
Голландия. Эредивизие
Виллем II
0 : 0
27.05.2023
Венло
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Венло
0 : 4
16.05.2021
Эммен
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Аякс
3 : 1
13.05.2021
Венло
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Венло
3 : 3
08.05.2021
РКС Ваалвейк
Информация о матче
Стадион:
Филипс
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