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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - РКС Ваалвейк
Фортуна - РКС Ваалвейк: обзор матча 22 декабря 2020
Фортуна
22.12.2020, вторник, 18:30
Голландия. Эредивизие, 14 тур
2 : 1
Завершен
РКС Ваалвейк
45'
С. Полтер
90+2'
Л. Семеду
15'
F. Stokkers
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - РКС Ваалвейк
Желтая карточка
Л. Семеду
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Л. Семеду
Пас отдал
Д. Кокс
90'
+2
83'
Замена
Л. Ваутерс
️️️️
P. Quasten
82'
Замена
H. Mulder
️️️️
Л. Ньюпорт
75'
Замена
С. Соу
️️️️
L. Daneels
75'
Замена
В. Дамашкан
️️️️
F. Stokkers
65'
Замена
А. Азхил
️️️️
С. Нгонг
Желтая карточка
Р. Янссен
56'
Замена
Э. Ханссон
️️️️
М. Сентьенс
46'
45'
+5
Желтая карточка
К. Лампру
ГОЛ! 1:1!
С. Полтер
Пас отдал
М. Сентьенс
45'
15'
ГОЛ! 0:1!
F. Stokkers
Пас отдал
С. Нгонг
Желтая карточка
М. Сентьенс
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Яник ван Ош
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
7
Лисандру Семеду
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
РКС Ваалвейк
31
Константинос Лампру
ВР
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
2
Саид Бакари
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
10
Ричард ван дер Венне
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
0
P. Quasten
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Фортуна
55
Алексей Кошелев
ВР
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
77
Аднан Угур
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
Djibril Dianessy
ЦФ
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
12
Clint Essers
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
25
Jorrit Smeets
ЦФ
24
Nassim El Ablak
ЦФ
20
Arian Kastrati
ЦФ
РКС Ваалвейк
22
Mike Grim
ВР
1
Этьен Вессен
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
0
H. Mulder
ЦФ
9
Давид Мин
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
3-2-2-1-2
1
ван Ош
4
Анга
4
Янссен
38
27
Кокс
12
Рота
5
Теки
20
Сентьенс
9
Флемминг
91
Полтер
7
Семеду
3-1-2-4
31
Лампру
25
Ньюпорт
21
Меленстен
2
Бакари
6
Анита
16
Нгонг
10
ван дер Венне
8
Тахири
14
27
0
20
Сентьенс
7
Ханссон
7
Ханссон
20
Сентьенс
0
15
Ваутерс
15
Ваутерс
0
25
Ньюпорт
0
0
25
Ньюпорт
16
Нгонг
46
Азхил
46
Азхил
16
Нгонг
14
19
Соу
19
Соу
14
27
31
Дамашкан
31
Дамашкан
27
Остались в запасе
Фортуна
РКС Ваалвейк
17
Djibril Dianessy
ЦФ
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
12
Clint Essers
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
25
Jorrit Smeets
ЦФ
24
Nassim El Ablak
ЦФ
20
Arian Kastrati
ЦФ
77
Аднан Угур
ЦП
55
Алексей Кошелев
ВР
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
Главный тренер
Хулио Веласкес
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
9
Давид Мин
ЦФ
22
Mike Grim
ВР
1
Этьен Вессен
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
17
Djibril Dianessy
ЦФ
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
12
Clint Essers
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
25
Jorrit Smeets
ЦФ
24
Nassim El Ablak
ЦФ
20
Arian Kastrati
ЦФ
77
Аднан Угур
ЦП
55
Алексей Кошелев
ВР
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
Остались в запасе
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
9
Давид Мин
ЦФ
22
Mike Grim
ВР
1
Этьен Вессен
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Фортуна - РКС Ваалвейк
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
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2025.05.09 12:55
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2025.05.02 12:19
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2023.10.01 08:28
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