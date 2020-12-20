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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Фейеноорд
Витесс - Фейеноорд: обзор матча 20 декабря 2020
Витесс
20.12.2020, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 13 тур
1 : 0
Завершен
Фейеноорд
40'
У. Дарфалу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витесс - Фейеноорд
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
У. Дарфалу
89'
87'
Замена
Н. Баннис
️️️️
Б. Линссен
Желтая карточка
I. Toure
86'
Замена
I. Toure
️️️️
М. Беро
79'
Желтая карточка
Я. Расмуссен
73'
71'
Замена
Л. Нарсинг
️️️️
Б. Ньивкоп
Замена
Д. Хейсман
️️️️
Л. Опенда
68'
67'
Желтая карточка
Б. Ньивкоп
61'
Замена
Л. Синистерра
️️️️
Л. Фер
Желтая карточка
У. Дарфалу
53'
ГОЛ! 1:0!
У. Дарфалу
Пас отдал
Л. Опенда
40'
Желтая карточка
У. Таннан
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
17
Луа Опенда
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Фейеноорд
22
Ник Марсман
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
8
Лерой Фер
ОП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
25
Билал Баязит
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
10
Томас Брунс
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
44
Энрико Эрнандес
АП
23
Дан Хейсман
АП
18
Хилари Гонг
ПВ
27
Idrissa Toure
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Фейеноорд
1
Тейс Янсен
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
17
Маруан Азаркан
ПВ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
9
Дилан Венте
ЦФ
17
Луис Синистерра
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
4-3-1-2
22
Пасвер
32
Виттек
14
Расмуссен
5
Дехи
2
Даса
6
Тронстад
22
Беро
23
Базур
6
Таннан
9
Дарфалу
17
Опенда
4-2-2-2
22
Марсман
5
Сенеси
25
Спайич
31
Боттегин
3
Маласья
21
Торнстра
8
Фер
2
Ньивкоп
10
Димерс
30
Линссен
14
Йоргенсен
17
Опенда
23
Хейсман
23
Хейсман
17
Опенда
22
Беро
27
27
22
Беро
9
Дарфалу
29
Бейтинк
29
Бейтинк
9
Дарфалу
30
Линссен
10
Баннис
10
Баннис
30
Линссен
8
Фер
17
Синистерра
17
Синистерра
8
Фер
2
Ньивкоп
7
Нарсинг
7
Нарсинг
2
Ньивкоп
Остались в запасе
Витесс
Фейеноорд
44
Энрико Эрнандес
АП
10
Томас Брунс
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
1
Йерун Хувен
ВР
25
Билал Баязит
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
Главный тренер
Эдвард Стеринг
17
Маруан Азаркан
ПВ
1
Тейс Янсен
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
59
Йорди Верманн
ЦФ
9
Дилан Венте
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
44
Энрико Эрнандес
АП
10
Томас Брунс
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
1
Йерун Хувен
ВР
25
Билал Баязит
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
Остались в запасе
17
Маруан Азаркан
ПВ
1
Тейс Янсен
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
59
Йорди Верманн
ЦФ
9
Дилан Венте
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Витесс - Фейеноорд
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
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