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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Виллем II - Венло
Виллем II - Венло: обзор матча 21 ноября 2020
Виллем II
21.11.2020, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 9 тур
2 : 1
Завершен
Венло
7'
В. Павлидис
18'
Г. Саглам
34'
Г. Якумакис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виллем II - Венло
89'
Замена
З. Машаш
️️️️
Р. Гелми
Желтая карточка
М. Трезор
86'
84'
Замена
C. Kum
️️️️
S. SchÃ¤fer
84'
Замена
S. van Dijck
️️️️
Г. Якумакис
Замена
V. Schippers
️️️️
L. Owusu
81'
80'
Замена
J. John
️️️️
T. Hunte
80'
Замена
G. Hupperts
️️️️
Э. Линтхорст
Замена
П. Глэдон
️️️️
В. Павлидис
79'
73'
Желтая карточка
T. Hunte
Замена
Д. Йебоа
️️️️
Ч. Наннели
68'
Желтая карточка
П. Ллонч
62'
34'
ГОЛ! 2:1!
Г. Якумакис
Пас отдал
Т. Пахоник
ГОЛ! 2:0!
Г. Саглам
Пас отдал
М. Трезор
18'
ГОЛ! 1:0!
В. Павлидис
Пас отдал
М. Трезор
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
4
Jordens Peters
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
8
Поль Ллонч
ЦП
7
Че Наннели
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
20
Leeroy Owusu
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
31
Майк Трезор
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Венло
1
Thorsten Kirschbaum
ВР
33
Тобиас Пахоник
ЦЗ
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
5
Arjan Swinkels
ЦЗ
5
Рой Гелми
ЦЗ
8
Эверт Линтхорст
ОП
8
Danny Post
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
25
Jafar Arias
ЦФ
27
Torino Hunte
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Виллем II
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
27
Матс Келерт
ЦП
6
Jan-Arie van der Heijden
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
41
Maarten Schut
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
10
Джон Йебоа
ЦФ
Венло
30
Делано ван Крой
ВР
7
Lukas Schmitz
ЦЗ
14
Christian Kum
ЦЗ
6
Tristan Dekker
ЦЗ
29
Зинедин Машаш
ЦП
0
G. Hupperts
ЦФ
0
J. John
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
15
S. Janssen
ЦФ
20
Aaron Bastiaans
ЦФ
18
Stan van Dijck
ЦФ
22
Bram Verbong
ЦФ
3-2-1-4
26
Брондел
8
Хольмен
4
18
Нелом
8
Ллонч
7
Наннели
61
Саглам
20
14
Павлидис
31
Трезор
10
Ромени
4-1-1-1-3
1
5
5
5
Гелми
33
Пахоник
8
Линтхорст
8
32
ван Крой
7
Якумакис
27
25
20
48
48
20
14
Павлидис
19
Глэдон
19
Глэдон
14
Павлидис
7
Наннели
10
Йебоа
10
Йебоа
7
Наннели
8
Линтхорст
0
0
8
Линтхорст
5
Гелми
29
Машаш
29
Машаш
5
Гелми
27
0
0
27
7
Якумакис
18
18
7
Якумакис
5
14
14
5
Остались в запасе
Виллем II
Венло
6
Jan-Arie van der Heijden
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
41
Maarten Schut
ЦФ
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
27
Матс Келерт
ЦП
Главный тренер
Юрген Штреппель
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
15
S. Janssen
ЦФ
20
Aaron Bastiaans
ЦФ
22
Bram Verbong
ЦФ
30
Делано ван Крой
ВР
7
Lukas Schmitz
ЦЗ
6
Tristan Dekker
ЦЗ
Остались в запасе
6
Jan-Arie van der Heijden
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
41
Maarten Schut
ЦФ
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
27
Матс Келерт
ЦП
Остались в запасе
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
15
S. Janssen
ЦФ
20
Aaron Bastiaans
ЦФ
22
Bram Verbong
ЦФ
30
Делано ван Крой
ВР
7
Lukas Schmitz
ЦЗ
6
Tristan Dekker
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Статистика матча Виллем II - Венло
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Венло
Голландия. Эредивизие
Алмере Сити
0 : 0
03.06.2023
Венло
Голландия. Эредивизие
Виллем II
0 : 0
27.05.2023
Венло
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Венло
0 : 4
16.05.2021
Эммен
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Аякс
3 : 1
13.05.2021
Венло
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Венло
3 : 3
08.05.2021
РКС Ваалвейк
Информация о матче
Стадион:
Виллем ll
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Виллем II
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Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
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