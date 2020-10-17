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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Венло
АЗ Алкмаар - Венло: обзор матча 17 октября 2020
АЗ Алкмаар
17.10.2020, суббота, 21:00
Голландия. Эредивизие, 5 тур
2 : 2
Завершен
Венло
2'
Й. Карлссон
24'
К. Стенгс
86'
Э. Линтхорст
87'
Г. Якумакис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Венло
87'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Г. Якумакис
86'
ГОЛ! 2:1!
Э. Линтхорст
81'
Замена
S. van Dijck
️️️️
L. Schmitz
Желтая карточка
Д. де Вит
78'
74'
Замена
J. Arias
️️️️
J. John
Замена
П. Хацидиакос
️️️️
Й. Карлссон
63'
63'
Замена
A. Ćorić
️️️️
З. Машаш
46'
Желтая карточка
T. Hunte
46'
Замена
T. Hunte
️️️️
Р. Гелми
Красная карточка
Й. Свенссон
41'
30'
Желтая карточка
Р. Гелми
ГОЛ! 2:0!
К. Стенгс
Пас отдал
Й. Свенссон
24'
19'
Желтая карточка
З. Машаш
ГОЛ! 1:0!
Й. Карлссон
Пас отдал
Д. де Вит
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Венло
30
Делано ван Крой
ВР
6
Tristan Dekker
ЦЗ
5
Рой Гелми
ЦЗ
7
Lukas Schmitz
ЦЗ
14
Christian Kum
ЦЗ
5
Arjan Swinkels
ЦЗ
8
Эверт Линтхорст
ОП
29
Зинедин Машаш
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
0
J. John
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
АЗ Алкмаар
56
Элбер Эвора
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
7
Закария Абухляль
ПВ
66
Andre Krul
ЦФ
Венло
30
Jens Craenmehr
ВР
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
38
Яхкуро Ремер
ПВ
22
Bram Verbong
ЦФ
18
Stan van Dijck
ЦФ
42
Lars Nabbe
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
0
G. Hupperts
ЦФ
27
Torino Hunte
ЦФ
25
Jafar Arias
ЦФ
3-1-3-1-2
12
Верхюлст
5
Вейндал
4
Мартинс-Инди
3
Лиувен
8
Коопмейнерс
22
Свенссон
18
Мидтсьё
20
де Вит
14
Стенгс
10
Боадю
21
Карлссон
3-3-1-1-2
30
ван Крой
7
14
5
6
8
Линтхорст
5
Гелми
29
Машаш
32
ван Крой
7
Якумакис
0
21
Карлссон
4
Хацидиакос
4
Хацидиакос
21
Карлссон
7
18
18
7
29
Машаш
88
88
29
Машаш
5
Гелми
27
27
5
Гелми
0
25
25
0
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Венло
56
Элбер Эвора
ВР
66
Andre Krul
ЦФ
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
7
Закария Абухляль
ПВ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
22
Bram Verbong
ЦФ
42
Lars Nabbe
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
0
G. Hupperts
ЦФ
38
Яхкуро Ремер
ПВ
30
Jens Craenmehr
ВР
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
Остались в запасе
56
Элбер Эвора
ВР
66
Andre Krul
ЦФ
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
7
Закария Абухляль
ПВ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
Остались в запасе
22
Bram Verbong
ЦФ
42
Lars Nabbe
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
0
G. Hupperts
ЦФ
38
Яхкуро Ремер
ПВ
30
Jens Craenmehr
ВР
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча АЗ Алкмаар - Венло
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Венло
Голландия. Эредивизие
Алмере Сити
0 : 0
03.06.2023
Венло
Голландия. Эредивизие
Виллем II
0 : 0
27.05.2023
Венло
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Венло
0 : 4
16.05.2021
Эммен
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Аякс
3 : 1
13.05.2021
Венло
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Венло
3 : 3
08.05.2021
РКС Ваалвейк
Информация о матче
Стадион:
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