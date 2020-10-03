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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Эммен
Твенте - Эммен: обзор матча 03 октября 2020
Твенте
03.10.2020, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 4 тур
1 : 1
Завершен
Эммен
48'
В. Черны
65'
M. De Leeuw
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - Эммен
Замена
Д. Думич
️️️️
К. Пири
87'
Замена
Г. Ремерато
️️️️
Р. Зерруки
74'
Замена
Л. Лабру
️️️️
К. Мениг
74'
65'
ГОЛ! 1:1!
M. De Leeuw
ГОЛ! 1:0!
В. Черны
Пас отдал
Р. Зерруки
48'
46'
Замена
M. Chacon
️️️️
H. B. Moussa
46'
Замена
A. Jansen
️️️️
M. Kolar
Желтая карточка
В. Черны
45'
+1
20'
Желтая карточка
N. Bakker
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
3
Кик Пири
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
6
Вут Брама
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
5
Йессе Босх
ЦП
18
Вацлав Черны
ЦФ
90
Данило
ЦФ
11
Квинси Мениг
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Эммен
20
Мигель Араухо
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
11
Николай Лаурсен
ПВ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
22
Caner Cavlan
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
0
H. B. Moussa
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
18
Линдон Селахи
ЦП
80
Годфрид Ремерато
ЦП
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Эммен
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
18
Денис Гранечны
ЦЗ
8
Лукас Бернаду
ОП
15
Lentini Caciano
ЦФ
51
S. Sidibe
ЦФ
20
Michael Chacon
ЦФ
0
A. Jansen
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
30
Desevio Payne
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
4-3-3
16
Дроммел
24
Эбуехи
3
Пири
5
Плегесуэло
24
Остерволде
6
Брама
6
Зерруки
5
Босх
11
Мениг
90
Данило
18
Черны
2-1-2-5
23
Бейл
20
Араухо
11
Тибблинг
11
Лаурсен
6
Пенья
21
0
26
4
22
3
Пири
4
Думич
4
Думич
3
Пири
6
Зерруки
80
Ремерато
80
Ремерато
6
Зерруки
11
Мениг
7
Лабру
7
Лабру
11
Мениг
0
20
20
0
21
0
0
21
Остались в запасе
Твенте
Эммен
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
5
Гийс Смал
ЛЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
1
Жеффри де Ланж
ВР
18
Линдон Селахи
ЦП
Главный тренер
Рене Хак
15
Lentini Caciano
ЦФ
51
S. Sidibe
ЦФ
8
Лукас Бернаду
ОП
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
30
Desevio Payne
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
18
Денис Гранечны
ЦЗ
Главный тренер
Дик Луккиен
Остались в запасе
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
5
Гийс Смал
ЛЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
1
Жеффри де Ланж
ВР
18
Линдон Селахи
ЦП
Остались в запасе
15
Lentini Caciano
ЦФ
51
S. Sidibe
ЦФ
8
Лукас Бернаду
ОП
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
30
Desevio Payne
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
18
Денис Гранечны
ЦЗ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Дик Луккиен
Статистика матча Твенте - Эммен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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