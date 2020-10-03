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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Венло - АДО Ден Хааг
Венло - АДО Ден Хааг: обзор матча 03 октября 2020
Венло
03.10.2020, суббота, 21:00
Голландия. Эредивизие, 4 тур
1 : 2
Завершен
АДО Ден Хааг
5'
Г. Якумакис
3'
Ш. Пинас (П)
90+3'
Д. Филипп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венло - АДО Ден Хааг
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
Д. Филипп
Пас отдал
В. Бесуйен
Замена
J. Arias
️️️️
J. John
81'
80'
Замена
Д. Филипп
️️️️
A. Ćatić
74'
Замена
М. Крамер
️️️️
Й. Арвейлер
Замена
A. Bastiaans
️️️️
G. Hupperts
68'
63'
Замена
И. Элмкиес
️️️️
S. Bourard
Замена
A. Swinkels
️️️️
З. Машаш
62'
53'
Желтая карточка
М. ван Эвейк
Желтая карточка
Э. Линтхорст
52'
Замена
Д. ван Крой
️️️️
T. Kirschbaum
47'
ГОЛ! 1:1!
Г. Якумакис
Пас отдал
J. John
5'
Желтая карточка
Р. Гелми
3'
3'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ш. Пинас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венло
1
Thorsten Kirschbaum
ВР
6
Tristan Dekker
ЦЗ
14
Christian Kum
ЦЗ
7
Lukas Schmitz
ЦЗ
5
Рой Гелми
ЦЗ
8
Эверт Линтхорст
ОП
29
Зинедин Машаш
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
0
G. Hupperts
ЦФ
0
J. John
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
АДО Ден Хааг
1
Luuk Koopmans
ВР
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
15
Lassana Faye
ЦЗ
25
Peet Bijen
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
8
Кес де Бур
ЦП
6
Dante Rigo
ЦП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
10
Samy Bourard
ЦФ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
34
Amar Ćatić
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Венло
30
Делано ван Крой
ВР
5
Arjan Swinkels
ЦЗ
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
8
Danny Post
ЦП
38
Яхкуро Ремер
ПВ
25
Jafar Arias
ЦФ
23
Nezar S'rifi
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
20
Aaron Bastiaans
ЦФ
18
Stan van Dijck
ЦФ
22
Bram Verbong
ЦФ
АДО Ден Хааг
20
Юри Шундервальдт
ВР
22
Robert Zwinkels
ВР
12
Бой Кемпер
ЛЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
10
Илай Элмкиес
ЦП
8
Давид Филипп
АП
11
John Goossens
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
4-1-1-1-3
1
6
7
5
Гелми
14
8
Линтхорст
29
Машаш
32
ван Крой
7
Якумакис
0
0
4-2-1-3
1
27
ван Эвейк
15
25
38
Пинас
8
де Бур
6
17
Бесуйен
34
9
Арвейлер
10
0
25
25
0
0
20
20
0
1
30
ван Крой
30
ван Крой
1
29
Машаш
5
5
29
Машаш
34
8
Филипп
8
Филипп
34
10
10
Элмкиес
10
Элмкиес
10
9
Арвейлер
29
Крамер
29
Крамер
9
Арвейлер
Остались в запасе
Венло
АДО Ден Хааг
38
Яхкуро Ремер
ПВ
23
Nezar S'rifi
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
18
Stan van Dijck
ЦФ
22
Bram Verbong
ЦФ
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
8
Danny Post
ЦП
12
Бой Кемпер
ЛЗ
20
Юри Шундервальдт
ВР
2
Андрей Рацу
ПЗ
22
Robert Zwinkels
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
11
John Goossens
ЦФ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Остались в запасе
38
Яхкуро Ремер
ПВ
23
Nezar S'rifi
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
18
Stan van Dijck
ЦФ
22
Bram Verbong
ЦФ
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
8
Danny Post
ЦП
Остались в запасе
12
Бой Кемпер
ЛЗ
20
Юри Шундервальдт
ВР
2
Андрей Рацу
ПЗ
22
Robert Zwinkels
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
11
John Goossens
ЦФ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Статистика матча Венло - АДО Ден Хааг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Венло
Голландия. Эредивизие
Алмере Сити
0 : 0
03.06.2023
Венло
Голландия. Эредивизие
Виллем II
0 : 0
27.05.2023
Венло
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Венло
0 : 4
16.05.2021
Эммен
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Аякс
3 : 1
13.05.2021
Венло
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Венло
3 : 3
08.05.2021
РКС Ваалвейк
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Де Кул
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