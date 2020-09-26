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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Венло
Херенвен - Венло: обзор матча 26 сентября 2020
Херенвен
26.09.2020, суббота, 21:00
Голландия. Эредивизие, 3 тур
1 : 0
Завершен
Венло
32'
Д. Верман (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херенвен - Венло
Замена
И. Дрешевич
️️️️
Д. Верман
82'
80'
Красная карточка
S. Janssen
Замена
Р. Аль-Хадж
️️️️
О. Батиста Майер
68'
68'
Замена
S. van Dijck
️️️️
G. Hupperts
68'
Замена
J. Arias
️️️️
J. John
63'
Красная карточка
Т. Пахоник
62'
Желтая карточка
В. ван Крой
Желтая карточка
Ш. Флоранус
57'
46'
Замена
S. Janssen
️️️️
D. Post
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Верман
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
25
Джоуи Верман
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
21
Rodney Kongolo
ЦП
9
Хенк Верман
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Венло
1
Thorsten Kirschbaum
ВР
33
Тобиас Пахоник
ЦЗ
6
Tristan Dekker
ЦЗ
14
Christian Kum
ЦЗ
5
Рой Гелми
ЦЗ
8
Эверт Линтхорст
ОП
8
Danny Post
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
0
G. Hupperts
ЦФ
0
J. John
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Херенвен
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
18
Зибен Деваль
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
24
Куаиб Дриух
ПВ
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
10
Rein Smit
ЦФ
Венло
30
Делано ван Крой
ВР
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
38
Яхкуро Ремер
ПВ
22
Bram Verbong
ЦФ
18
Stan van Dijck
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
20
Aaron Bastiaans
ЦФ
23
Nezar S'rifi
ЦФ
15
S. Janssen
ЦФ
25
Jafar Arias
ЦФ
4-3-3
22
6
ван Хеке
2
Флоранус
5
4
Бохневич
25
Верман
7
Батиста Майер
21
26
7
ван Берген
9
Верман
4-1-1-1-3
1
6
14
5
Гелми
33
Пахоник
8
Линтхорст
8
32
ван Крой
7
Якумакис
0
0
25
Верман
5
Дрешевич
5
Дрешевич
25
Верман
7
Батиста Майер
22
Аль-Хадж
22
Аль-Хадж
7
Батиста Майер
0
18
18
0
8
15
15
8
0
25
25
0
Остались в запасе
Херенвен
Венло
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
24
Куаиб Дриух
ПВ
18
Зибен Деваль
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
10
Rein Smit
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
22
Bram Verbong
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
20
Aaron Bastiaans
ЦФ
23
Nezar S'rifi
ЦФ
38
Яхкуро Ремер
ПВ
30
Делано ван Крой
ВР
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
Остались в запасе
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
24
Куаиб Дриух
ПВ
18
Зибен Деваль
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
10
Rein Smit
ЦФ
Остались в запасе
22
Bram Verbong
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
20
Aaron Bastiaans
ЦФ
23
Nezar S'rifi
ЦФ
38
Яхкуро Ремер
ПВ
30
Делано ван Крой
ВР
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча Херенвен - Венло
1
2
1
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Венло
Голландия. Эредивизие
Алмере Сити
0 : 0
03.06.2023
Венло
Голландия. Эредивизие
Виллем II
0 : 0
27.05.2023
Венло
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Венло
0 : 4
16.05.2021
Эммен
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Аякс
3 : 1
13.05.2021
Венло
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Венло
3 : 3
08.05.2021
РКС Ваалвейк
Информация о матче
Стадион:
Абе Ленстра
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