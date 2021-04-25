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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Бордо
Лорьян - Бордо: обзор матча 25 апреля 2021
Лорьян
25.04.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 34 тур
4 : 1
Завершен
Бордо
18'
Й. Висса
20'
Т. Моффи
43'
Т. Моффи
80'
Т. Моффи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Бордо
Замена
А. Грбич
️️️️
Ф. Лемуан
85'
Замена
П. Амель
️️️️
Т. Моффи
84'
83'
Замена
А. Траоре
️️️️
Т. Башич
Желтая карточка
Т. Моффи
81'
ГОЛ! 4:0!
Т. Моффи
Пас отдал
А. Лорьенте
80'
75'
Желтая карточка
Ю. Сабали
Замена
Т. Монконду
️️️️
Э. Ле Фе
74'
Замена
А. Лорьенте
️️️️
Й. Висса
65'
54'
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Р. Уден
54'
Замена
С. Мара
️️️️
М. Зеркан
54'
Замена
С. Калу
️️️️
Ж. Мишель Сери
ГОЛ! 3:0!
Т. Моффи
Пас отдал
Т. Чалоба
43'
ГОЛ! 2:0!
Т. Моффи
Пас отдал
Й. Висса
20'
ГОЛ! 1:0!
Й. Висса
Пас отдал
Э. Ле Фе
18'
13'
Желтая карточка
П. Байссе
Желтая карточка
Ф. Лемуан
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
19
Лоран Абержель
ОП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
9
Терем Моффи
ЦФ
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
29
Ясин Адли
АП
10
Реми Уден
ПВ
17
Мехди Зеркан
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
17
Кентен Буагар
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Адриан Грбич
ЦФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
31
Амаду Траоре
ПВ
90
Самуэль Калу
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Нарди
99
Чалоба
15
Лапорт
21
Морель
25
Ле Гофф
19
Абержель
14
Эрго
18
Лемуан
28
Ле Фе
9
Висса
9
Моффи
4-2-3-1
56
Костиль
20
Сабали
17
Мешер
44
Байссе
23
Бенито
14
Сери
19
Башич
17
Зеркан
29
Адли
10
Уден
16
У-Джо
28
Ле Фе
6
Монконду
6
Монконду
28
Ле Фе
9
Висса
45
Лорьенте
45
Лорьенте
9
Висса
18
Лемуан
9
Грбич
9
Грбич
18
Лемуан
9
Моффи
29
Амель
29
Амель
9
Моффи
17
Зеркан
14
Мара
14
Мара
17
Зеркан
10
Уден
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
10
Уден
19
Башич
31
Траоре
31
Траоре
19
Башич
14
Сери
90
Калу
90
Калу
14
Сери
Остались в запасе
Лорьян
Бордо
1
Маттью Дрейер
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
17
Кентен Буагар
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
17
Кентен Буагар
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
Остались в запасе
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Статистика матча Лорьян - Бордо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
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