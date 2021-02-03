Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Анжер
Реймс - Анжер: обзор матча 03 февраля 2021
Реймс
03.02.2021, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 23 тур
0 : 0
Завершен
Анжер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Анжер
Замена
Д. Кутеса
️️️️
Н. Мбюкю
87'
85'
Замена
М. Лаж
️️️️
А. Бобишон
Замена
Конан
️️️️
Т. де Смет
83'
81'
Замена
Ф. Эль-Мелали
️️️️
С. Тиуб
Замена
М. Думбия
️️️️
М. Кафаро
79'
Замена
Э. Билал Туре
️️️️
Б. Диа
79'
Желтая карточка
В. Фас
75'
71'
Замена
М. Чо
️️️️
Л. Диони
71'
Замена
И. Амаду
️️️️
Т. Мангани
71'
Замена
С. Буфал
️️️️
П. Капелле
Желтая карточка
М. Кассама
24'
20'
Желтая карточка
А. Бамба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
8
Морету Кассама
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
14
Антонен Бобишон
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Реймс
33
Конан
ЛЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Мухамаду Драмме
ОП
70
Алексис Флипс
ПВ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
19
Джимми Кабо
ПВ
28
Матиас Лаж
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Райкович
28
де Смет
4
Фас
5
Абдельхамид
25
Фоке
7
Шавалерен
8
Кассама
23
Бериша
11
Мбюкю
20
Кафаро
22
Диа
4-4-1-1
13
Бернардони
25
Бамба
29
Томас
4
Павлович
21
Думбия
14
Бобишон
29
Кулибали
6
Мангани
15
Капелле
9
Тиуб
99
Диони
28
де Смет
33
Конан
33
Конан
28
де Смет
11
Мбюкю
7
Кутеса
7
Кутеса
11
Мбюкю
20
Кафаро
7
Думбия
7
Думбия
20
Кафаро
22
Диа
19
Туре
19
Туре
22
Диа
6
Мангани
10
Амаду
10
Амаду
6
Мангани
15
Капелле
17
Буфал
17
Буфал
15
Капелле
99
Диони
50
Чо
50
Чо
99
Диони
14
Бобишон
28
Лаж
28
Лаж
14
Бобишон
9
Тиуб
28
Эль-Мелали
28
Эль-Мелали
9
Тиуб
Остались в запасе
Реймс
Анжер
15
Дарио Марешич
ЦЗ
7
Мухамаду Драмме
ОП
70
Алексис Флипс
ПВ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
15
Винсент Мансе
ПЗ
19
Джимми Кабо
ПВ
16
Людовик Бутель
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
15
Дарио Марешич
ЦЗ
7
Мухамаду Драмме
ОП
70
Алексис Флипс
ПВ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Остались в запасе
15
Винсент Мансе
ПЗ
19
Джимми Кабо
ПВ
16
Людовик Бутель
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Реймс - Анжер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
Новости команд
Все
Реймс
Анжер
«Париж» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Реал» нашел преемника для Куртуа
1 июня
Бывший клуб Черенкова, Бубнова и Родионова обеспечил себе участие в плей-офф за место в Лиге 1
5 мая
5
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
«Страсбур» – «Реймс»: прогноз и ставки на матч 3 марта 2026 с коэффициентом 2.12
2 марта
Определились четвертьфинальные пары Кубка Франции
6 февраля
«Париж» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+