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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Ницца
Монако - Ницца: обзор матча 03 февраля 2021
Монако
03.02.2021, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 23 тур
2 : 1
Завершен
Ницца
28'
В. Бен-Йеддер (П)
51'
В. Бен-Йеддер
47'
П. Лис-Мелу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Ницца
Замена
Ф. Балло-Туре
️️️️
С. Диоп
84'
Замена
С. Йоветич
️️️️
К. Фолланд
83'
75'
Замена
Ф. Данильюк
️️️️
Ж. Тодибо
73'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
П. Лис-Мелу
Замена
Р. Агилар
️️️️
К. Дьятта
69'
Замена
А. Головин
️️️️
В. Бен-Йеддер
65'
61'
Замена
А. Пельмар
️️️️
Ж. Лотомба
ГОЛ! 2:1!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
К. Фолланд
51'
50'
Желтая карточка
Ж. Лотомба
47'
ГОЛ! 1:1!
П. Лис-Мелу
46'
Замена
Ж. Рен-Аделед
️️️️
А. Клод-Морис
46'
Замена
М. Маолида
️️️️
Д. Ндой
Замена
А. Дисаси
️️️️
Б. Бадьяшиль
46'
40'
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
34'
Желтая карточка
А. Клод-Морис
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Бен-Йеддер
28'
17'
Желтая карточка
Ж. Тодибо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Монако
1
Вито Манноне
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Александр Головин
АП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
4-1-1-2-2
23
Леком
12
Энрике
3
Марипан
5
Бадьяшиль
19
Сидибе
14
Чуамени
24
Фофана
10
Диоп
15
Дьятта
10
Бен-Йеддер
31
Фолланд
4-1-1-2-2
44
Бенитес
11
Камара
2
Салиба
20
Тодибо
3
Лотомба
14
Шнейдерлен
33
Лис-Мелу
14
Ндой
20
Клод-Морис
9
Дольберг
9
Гуири
15
Дьятта
2
Агилар
2
Агилар
15
Дьятта
10
Диоп
97
Балло-Туре
97
Балло-Туре
10
Диоп
5
Бадьяшиль
21
Дисаси
21
Дисаси
5
Бадьяшиль
10
Бен-Йеддер
10
Головин
10
Головин
10
Бен-Йеддер
31
Фолланд
9
Йоветич
9
Йоветич
31
Фолланд
20
Тодибо
24
Данильюк
24
Данильюк
20
Тодибо
14
Ндой
9
Маолида
9
Маолида
14
Ндой
33
Лис-Мелу
9
Лопеш
9
Лопеш
33
Лис-Мелу
3
Лотомба
3
Пельмар
3
Пельмар
3
Лотомба
20
Клод-Морис
11
Рен-Аделед
11
Рен-Аделед
20
Клод-Морис
Остались в запасе
Монако
Ницца
8
Элиот Матацо
ЦП
1
Вито Манноне
ВР
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
30
Йоан Кардиналь
ВР
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
8
Элиот Матацо
ЦП
1
Вито Манноне
ВР
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Остались в запасе
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
30
Йоан Кардиналь
ВР
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Монако - Ницца
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
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