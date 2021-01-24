Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Анжер
Бордо - Анжер: обзор матча 24 января 2021
Бордо
24.01.2021, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 21 тур
2 : 1
Завершен
Анжер
8'
Х. У-Джо
11'
Х. У-Джо
39'
А. Фульини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Анжер
90'
Замена
М. Лаж
️️️️
Л. Кулибали
Замена
А. Траоре
️️️️
Х. У-Джо
81'
Замена
М. Пундж
️️️️
Р. Уден
81'
74'
Желтая карточка
С. Буфал
73'
Замена
С. Буфал
️️️️
П. Капелле
Желтая карточка
Л. Косиельни
67'
66'
Замена
Л. Диони
️️️️
С. Баокен
65'
Замена
Д. Кабо
️️️️
С. Тиуб
65'
Замена
Т. Мангани
️️️️
И. Амаду
Замена
Н. де Превилль
️️️️
С. Калу
61'
39'
ГОЛ! 2:1!
А. Фульини
32'
Желтая карточка
И. Амаду
ГОЛ! 2:0!
Х. У-Джо
Пас отдал
Я. Адли
11'
ГОЛ! 1:0!
Х. У-Джо
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
19
Тома Башич
ЦП
29
Ясин Адли
АП
8
Атем Бен Арфа
АП
10
Реми Уден
ПВ
90
Самуэль Калу
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
10
Ибраим Амаду
ОП
29
Лассана Кулибали
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
6
Том Лакуа
ЦП
31
Амаду Траоре
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
22
Зинедин Халед
ОП
14
Антонен Бобишон
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
28
Матиас Лаж
ПВ
99
Луи Диони
ЦФ
4-1-3-2
56
Костиль
23
Бенито
44
Байссе
6
Косиельни
20
Сабали
19
Башич
29
Адли
8
Бен Арфа
90
Калу
16
У-Джо
10
Уден
4-1-3-1-1
13
Бернардони
15
Мансе
29
Томас
8
Траоре
21
Думбия
10
Амаду
29
Кулибали
10
Фульини
15
Капелле
9
Тиуб
13
Баокен
16
У-Джо
31
Траоре
31
Траоре
16
У-Джо
10
Уден
29
Пундж
29
Пундж
10
Уден
90
Калу
12
де Превилль
12
де Превилль
90
Калу
15
Капелле
17
Буфал
17
Буфал
15
Капелле
9
Тиуб
19
Кабо
19
Кабо
9
Тиуб
29
Кулибали
28
Лаж
28
Лаж
29
Кулибали
10
Амаду
6
Мангани
6
Мангани
10
Амаду
13
Баокен
99
Диони
99
Диони
13
Баокен
Остались в запасе
Бордо
Анжер
22
Энок Кватен
ПЗ
6
Том Лакуа
ЦП
16
Гаэтан Пуссен
ВР
17
Мешер
ЦЗ
7
Джимми Бриан
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
22
Зинедин Халед
ОП
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
16
Людовик Бутель
ВР
14
Антонен Бобишон
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
22
Энок Кватен
ПЗ
6
Том Лакуа
ЦП
16
Гаэтан Пуссен
ВР
17
Мешер
ЦЗ
7
Джимми Бриан
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
Остались в запасе
22
Зинедин Халед
ОП
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
16
Людовик Бутель
ВР
14
Антонен Бобишон
ЦП
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Бордо - Анжер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
Новости команд
Все
Бордо
Анжер
«Париж» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
«Париж» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+