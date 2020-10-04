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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Реймс
Ренн - Реймс: обзор матча 04 октября 2020
Ренн
04.10.2020, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 6 тур
2 : 2
Завершен
Реймс
24'
Рафинья
37'
Д. Да Силва
11'
Ю. Абдельхамид
66'
Б. Диа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Реймс
Желтая карточка
Н. Агер
90'
+3
82'
Замена
К. Сирхейс
️️️️
Б. Диа
Замена
Ж. Мартен
️️️️
Э. Камавинга
80'
71'
Желтая карточка
М. Манетси
71'
Замена
В. Бериша
️️️️
Э. Билал Туре
66'
ГОЛ! 2:2!
Б. Диа
Пас отдал
Д. Кутеса
66'
Замена
М. Кафаро
️️️️
А. Зенели
65'
Замена
Д. Кутеса
️️️️
Н. Мбюкю
Замена
Р. дель Кастильо
️️️️
Ф. Тайт
65'
57'
Желтая карточка
Х. Шавалерен
Желтая карточка
Э. Камавинга
55'
46'
Замена
Й. Диуф
️️️️
П. Райкович
40'
Желтая карточка
В. Фас
Желтая карточка
Ф. Тайт
38'
ГОЛ! 2:1!
Д. Да Силва
37'
Желтая карточка
Д. Да Силва
35'
ГОЛ! 1:1!
Рафинья
Пас отдал
С. Гирасси
24'
11'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Абдельхамид
Пас отдал
А. Зенели
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
9
Серу Гирасси
ЦФ
11
Рафинья
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
5
Маршал Манетси
ОП
22
Булайе Диа
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Ренн
30
Пепе Боне
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
8
Жонас Мартен
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
8
Морету Кассама
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
4-3-1-2
1
Салин
23
Боэ
3
Да Силва
21
Агер
14
Траоре
6
Камавинга
27
Бурижо
15
Н'Зонзи
29
Тайт
11
Рафинья
9
Гирасси
4-2-2-2
1
Райкович
25
Фоке
4
Фас
5
Абдельхамид
33
Конан
7
Шавалерен
5
Манетси
9
Зенели
11
Мбюкю
19
Туре
22
Диа
29
Тайт
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
29
Тайт
6
Камавинга
8
Мартен
8
Мартен
6
Камавинга
9
Зенели
20
Кафаро
20
Кафаро
9
Зенели
11
Мбюкю
7
Кутеса
7
Кутеса
11
Мбюкю
1
Райкович
23
Диуф
23
Диуф
1
Райкович
19
Туре
23
Бериша
23
Бериша
19
Туре
22
Диа
14
Сирхейс
14
Сирхейс
22
Диа
Остались в запасе
Ренн
Реймс
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
30
Пепе Боне
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
23
Адриен Эну
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
8
Морету Кассама
ЦП
15
Дарио Марешич
ЦЗ
28
Тибо де Смет
ЛЗ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
30
Пепе Боне
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
23
Адриен Эну
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Остались в запасе
8
Морету Кассама
ЦП
15
Дарио Марешич
ЦЗ
28
Тибо де Смет
ЛЗ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Ренн - Реймс
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Главный судья:
Флоран Батта
Стадион:
Роазон Парк
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