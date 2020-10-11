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Расписание матчей
Лига наций
Хорватия - Швеция
Хорватия - Швеция: обзор матча 11 октября 2020
Хорватия
11.10.2020, воскресенье, 19:00
Лига наций, группа A3, 3 тур
2 : 1
Завершен
Швеция
32'
Н. Влашич
84'
А. Крамарич
66'
М. Берг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорватия - Швеция
90'
+4
Желтая карточка
С. Ларссон
Замена
Б. Петкович
️️️️
И. Перишич
85'
ГОЛ! 2:1!
А. Крамарич
Пас отдал
И. Перишич
84'
83'
Замена
С. Ларссон
️️️️
А. Экдаль
Замена
А. Крамарич
️️️️
Д. Мельняк
75'
Замена
️️️️
Й. Брекало
74'
66'
ГОЛ! 1:1!
М. Берг
Пас отдал
Э. Форсберг
65'
Замена
В. Классон
️️️️
А. Исак
Замена
М. Пашалич
️️️️
М. Ковачич
61'
Желтая карточка
М. Брозович
45'
ГОЛ! 1:0!
Н. Влашич
Пас отдал
Й. Брекало
32'
Желтая карточка
М. Ковачич
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
22
Дарио Мельняк
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Филип Уремович
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
13
Никола Влашич
АП
Главный тренер
Златко Далич
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Деян Кулушевски
ЦП
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
13
Альбин Экдаль
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
9
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Хорватия
23
Симон Слуга
ВР
12
Иво Грбич
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
16
Тин Едвай
ЦЗ
16
Мислав Оршич
ЛВ
15
Марко Рог
ЦП
14
Филип Брадарич
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
17
Бруно Петкович
ЦФ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
11
Анте Будимир
ЦФ
Швеция
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
4
Себастьян Хольмен
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
2
Маттиас Юханссон
ПЗ
13
Кен Сема
ЛП
17
Виктор Классон
ЛВ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
15
Джордан Ларссон
ЦФ
4-1-2-3
1
Ливакович
22
Мельняк
6
Ловрен
2
Уремович
5
Чалета-Цар
11
Брозович
10
Модрич
8
Ковачич
7
Брекало
13
Влашич
14
Перишич
4-3-1-2
1
Ольсен
3
Линделеф
2
Лустиг
18
Янссон
6
Аугустинссон
21
Кулушевски
20
Ольссон
13
Экдаль
10
Форсберг
9
Берг
9
Исак
8
Ковачич
15
Пашалич
15
Пашалич
8
Ковачич
14
Перишич
17
Петкович
17
Петкович
14
Перишич
22
Мельняк
9
Крамарич
9
Крамарич
22
Мельняк
13
Экдаль
7
Ларссон
7
Ларссон
13
Экдаль
9
Исак
17
Классон
17
Классон
9
Исак
Остались в запасе
Хорватия
Швеция
16
Мислав Оршич
ЛВ
23
Симон Слуга
ВР
12
Иво Грбич
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
16
Тин Едвай
ЦЗ
15
Марко Рог
ЦП
14
Филип Брадарич
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
11
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
13
Кен Сема
ЛП
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
4
Себастьян Хольмен
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
2
Маттиас Юханссон
ПЗ
19
Маттиас Сванберг
ЦП
15
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Остались в запасе
16
Мислав Оршич
ЛВ
23
Симон Слуга
ВР
12
Иво Грбич
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
16
Тин Едвай
ЦЗ
15
Марко Рог
ЦП
14
Филип Брадарич
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
11
Анте Будимир
ЦФ
Остались в запасе
13
Кен Сема
ЛП
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
4
Себастьян Хольмен
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
2
Маттиас Юханссон
ПЗ
19
Маттиас Сванберг
ЦП
15
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Главный тренер
Янне Андерссон
Статистика матча Хорватия - Швеция
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Главный судья:
Джон Битон
(Стратклайд)
Стадион:
Максимир
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