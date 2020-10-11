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Босния и Герцеговина - Нидерланды
Босния и Герцеговина - Нидерланды: обзор матча 11 октября 2020
Босния и Герцеговина
11.10.2020, воскресенье, 19:00
Лига наций, группа A1, 3 тур
0 : 0
Завершен
Нидерланды
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Босния и Герцеговина - Нидерланды
Желтая карточка
А. Ходжич
90'
+2
87'
Желтая карточка
М. де Рон
86'
Замена
Р. Бабел
️️️️
К. Промес
86'
Замена
Н. Аке
️️️️
Д. Блинд
Замена
А. Ходжич
️️️️
Р. Крунич
75'
Замена
️️️️
М. Пьянич
75'
70'
Замена
Х. Хатебур
️️️️
Д. Дюмфрис
70'
Замена
С. Бергейс
️️️️
Д. Мален
Замена
Э. Джеко
️️️️
М. Джурич
61'
Замена
А. Хаджиахметович
️️️️
Б. Татар
54'
Замена
С. Колашинац
️️️️
А. Кадушич
46'
Желтая карточка
А. Кадушич
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Босния и Герцеговина
12
Ибрахим Сехич
ВР
2
Адван Кадушич
ЦЗ
4
Дарко Тодорович
ПЗ
17
Синиша Саничанин
ПЗ
13
Гойко Цимирот
ЦП
16
Амир Хаджиахметович
ЦП
10
Амер Гояк
ЦП
10
Миралем Пьянич
ЦП
8
Раде Крунич
ЦП
18
Милан Джурич
ЦФ
8
Беньямин Татар
ЦФ
Главный тренер
Душан Байевич
Нидерланды
13
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
11
Квинси Промес
ЛВ
3
Мартен де Рон
ОП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
18
Дониелл Мален
ЦФ
9
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Босния и Герцеговина
22
Кенан Пирич
ВР
1
Асмир Бегович
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
19
Бранимир Ципетич
ЦЗ
20
Харис Хайрадинович
ЦП
23
Дени Милошевич
ЦП
11
Эдин Джеко
ЦФ
18
Армин Ходжич
ЦФ
Нидерланды
13
Тим Крул
ВР
13
Марко Бизот
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
2
Ханс Хатебур
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
20
Тен Коопмейнерс
ОП
16
Кевин Строотман
ЦП
0
Донни ван де Бек
ЦП
11
Стивен Бергейс
ЦП
11
Калвин Стенгс
ПВ
19
Райан Бабел
ЦФ
3-5-2
12
Сехич
4
Тодорович
2
Кадушич
17
Саничанин
16
Хаджиахметович
10
Гояк
10
Пьянич
8
Крунич
13
Цимирот
8
Татар
18
Джурич
3-1-3-1-2
13
Силлессен
6
де Врей
4
ван Дейк
17
Блинд
3
де Рон
22
Дюмфрис
21
де Йонг
8
Вейналдум
11
Промес
9
де Йонг
18
Мален
2
Кадушич
5
Колашинац
5
Колашинац
2
Кадушич
18
Джурич
11
Джеко
11
Джеко
18
Джурич
8
Крунич
18
Ходжич
18
Ходжич
8
Крунич
17
Блинд
5
Аке
5
Аке
17
Блинд
22
Дюмфрис
2
Хатебур
2
Хатебур
22
Дюмфрис
18
Мален
11
Бергейс
11
Бергейс
18
Мален
11
Промес
19
Бабел
19
Бабел
11
Промес
Остались в запасе
Босния и Герцеговина
Нидерланды
19
Бранимир Ципетич
ЦЗ
22
Кенан Пирич
ВР
1
Асмир Бегович
ВР
20
Харис Хайрадинович
ЦП
23
Дени Милошевич
ЦП
Главный тренер
Душан Байевич
11
Калвин Стенгс
ПВ
20
Тен Коопмейнерс
ОП
5
Овен Вейндал
ЛЗ
13
Тим Крул
ВР
13
Марко Бизот
ВР
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
16
Кевин Строотман
ЦП
0
Донни ван де Бек
ЦП
Главный тренер
Франк де Бур
Остались в запасе
19
Бранимир Ципетич
ЦЗ
22
Кенан Пирич
ВР
1
Асмир Бегович
ВР
20
Харис Хайрадинович
ЦП
23
Дени Милошевич
ЦП
Остались в запасе
11
Калвин Стенгс
ПВ
20
Тен Коопмейнерс
ОП
5
Овен Вейндал
ЛЗ
13
Тим Крул
ВР
13
Марко Бизот
ВР
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
16
Кевин Строотман
ЦП
0
Донни ван де Бек
ЦП
Главный тренер
Душан Байевич
Главный тренер
Франк де Бур
Статистика матча Босния и Герцеговина - Нидерланды
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Босния и Герцеговина
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Билино Поле
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