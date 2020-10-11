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Расписание матчей
Армения - Грузия
Армения - Грузия: обзор матча 11 октября 2020
Армения
11.10.2020, воскресенье, 19:00
, группа C2, 3 тур
2 : 2
Завершен
Грузия
6'
Х. Байрамян
88'
Г. Мхитарян
46'
Н. Качарава
74'
Т. Окриашвили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Армения - Грузия
Конец матча
Желтая карточка
Э. Бабаян
90'
+1
Замена
В. Бичахчян
️️️️
Т. Барсегян
90'
88'
Желтая карточка
М. Даушвили
ГОЛ! 2:2!
Г. Мхитарян
88'
Замена
Г. Кадымян
️️️️
К. Оганесян
81'
80'
Замена
С. Лобжанидзе
️️️️
Л. Шенгелия
80'
Замена
Э. Лобжанидзе
️️️️
Н. Качарава
76'
Замена
Н. Квеквескири
️️️️
Д. Канкава
76'
Замена
М. Даушвили
️️️️
Г. Абурджания
74'
ГОЛ! 1:2!
Т. Окриашвили
Пас отдал
В. Казаишвили
71'
Желтая карточка
Д. Канкава
Желтая карточка
Х. Байрамян
68'
Замена
Э. Бабаян
️️️️
А. Карапетян
67'
Замена
Ю. Гарегинян
️️️️
В. Ангуло
67'
61'
Замена
Т. Окриашвили
️️️️
В. Гвилия
54'
Желтая карточка
Г. Наваловский
Желтая карточка
В. Ароян
47'
46'
ГОЛ! 1:1!
Н. Качарава
Пас отдал
Л. Шенгелия
Второй тайм
ГОЛ! 1:0!
Х. Байрамян
Пас отдал
Т. Барсегян
6'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армения
1
Давид Юрченко
ВР
14
Арман Оганесян
ЦЗ
2
Андре Калисир
ЦЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
5
Артак Григорян
ОП
18
Генрих Мхитарян
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
6
Вбеймар Ангуло
ЦП
7
Хорен Байрамян
АП
20
Александр Карапетян
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Грузия
13
Георгий Макаридзе
ВР
13
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
22
Георгий Наваловский
ЦЗ
18
Гиа Григалава
ЦЗ
21
Валериан Гвилия
ЦП
6
Георгий Абурджания
ЦП
20
Джамбул Джигаури
ЦП
20
Джаба Канкава
ЦП
19
Леван Шенгелия
ЦП
8
Валерий Казаишвили
ЦП
13
Ника Качарава
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Армения
16
Анатолий Айвазов
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
21
Сероб Григорян
ЦЗ
4
Тарон Восканян
ЦЗ
15
Айк Ишханян
ЦЗ
23
Ваган Бичахчян
ЦП
22
Артур Григорян
ЦП
8
Соломон Удо
ЦП
19
Юрий Гарегинян
ЦП
8
Гегам Кадымян
ЦФ
9
Эдгар Бабаян
ЦФ
Грузия
17
Лазари Купатадзе
ВР
1
Георгий Лория
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
21
Джемал Табидзе
ЦЗ
14
Николоз Мали
ПЗ
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
15
Торнике Окриашвили
ЦП
10
Ника Квеквескири
ЦП
6
Муртаз Даушвили
ЦП
11
Георгий Квилитая
ЦФ
9
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Юрченко
14
Оганесян
2
Калисир
3
Ароян
13
Оганесян
5
Григорян
18
Мхитарян
11
Барсегян
6
Ангуло
7
Байрамян
20
Карапетян
3-5-1-1
13
Макаридзе
22
Наваловский
18
Григалава
13
Кобахидзе
6
Абурджания
20
Канкава
19
Шенгелия
8
Казаишвили
20
Джигаури
21
Гвилия
13
Качарава
11
Барсегян
23
Бичахчян
23
Бичахчян
11
Барсегян
6
Ангуло
19
Гарегинян
19
Гарегинян
6
Ангуло
13
Оганесян
8
Кадымян
8
Кадымян
13
Оганесян
20
Карапетян
9
Бабаян
9
Бабаян
20
Карапетян
19
Шенгелия
12
Лобжанидзе
12
Лобжанидзе
19
Шенгелия
21
Гвилия
15
Окриашвили
15
Окриашвили
21
Гвилия
20
Канкава
10
Квеквескири
10
Квеквескири
20
Канкава
6
Абурджания
6
Даушвили
6
Даушвили
6
Абурджания
13
Качарава
9
Лобжанидзе
9
Лобжанидзе
13
Качарава
Остались в запасе
Армения
Грузия
21
Сероб Григорян
ЦЗ
22
Артур Григорян
ЦП
8
Соломон Удо
ЦП
12
Арсен Бегларян
ВР
16
Анатолий Айвазов
ВР
4
Тарон Восканян
ЦЗ
15
Айк Ишханян
ЦЗ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
17
Лазари Купатадзе
ВР
14
Николоз Мали
ПЗ
1
Георгий Лория
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
21
Джемал Табидзе
ЦЗ
11
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
21
Сероб Григорян
ЦЗ
22
Артур Григорян
ЦП
8
Соломон Удо
ЦП
12
Арсен Бегларян
ВР
16
Анатолий Айвазов
ВР
4
Тарон Восканян
ЦЗ
15
Айк Ишханян
ЦЗ
Остались в запасе
17
Лазари Купатадзе
ВР
14
Николоз Мали
ПЗ
1
Георгий Лория
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
21
Джемал Табидзе
ЦЗ
11
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Армения - Грузия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
- : -
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
Товарищеские матчи. Сборные
Армения
1 : 1
09.06.2026
Молдова
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
- : -
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия
2 : 0
05.06.2026
Бахрейн
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бебек
(Риека)
Стадион:
Республиканский
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