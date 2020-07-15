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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - Панатинаикос
Арис - Панатинаикос: обзор матча 15 июля 2020
Арис
15.07.2020, среда, 19:15
Греция. Суперлига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Панатинаикос
75'
Д. Коловос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арис - Панатинаикос
Желтая карточка
P. Bagalianis
90'
+1
Желтая карточка
G. Delizisis
86'
Вторая желтая
Л. Роуз
86'
83'
Замена
U. Bech
️️️️
Я. Бузукис
Замена
D. Diamantopoulos
️️️️
P. Bakoutsis
77'
75'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коловос
Пас отдал
Ануар
Замена
У. Соуза
️️️️
Н. Мартинес
71'
Желтая карточка
L. Sasha
65'
63'
Желтая карточка
Ануар
60'
Замена
Ф. Македа
️️️️
А. Кампецис
59'
Замена
D. Serpezis
️️️️
С. Александропулос
Желтая карточка
Л. Роуз
44'
Пенальти не реализован!
G. Fetfatzidis
43'
18'
Желтая карточка
А. Хадзийованнис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
23
Хулиан
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
7
Даниэль Мансини
ЦП
10
Николас Мартинес
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
38
Petros Bakoutsis
ЦП
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Панатинаикос
23
Василиос Ксенопулос
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
8
Яннис Бузукис
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
23
Ануар
ЦП
19
Василиос Загаритис
ЦП
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Арис
98
Fabian Ehmann
ВР
33
Угу Соуза
ЦЗ
29
Panagiotis Tsagalidis
ЦФ
9
Dimitrios Diamantopoulos
ЦФ
Панатинаикос
31
Николаос Христогеоргос
ВР
23
Vangelis Theocharis
ЦП
22
Димитриос Коловос
ЦП
58
Dimitrios Serpezis
ЦФ
17
Uffe Bech
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
3-5-2
23
Хулиан
5
2
31
Роуз
10
88
8
Матилья
38
16
Гама
10
Мартинес
7
Мансини
2-5-1-2
23
Ксенопулос
4
Коловециос
4
Шенкевельд
8
Бузукис
37
23
Ануар
19
Загаритис
6
Курбелис
14
Александропулос
7
Хадзийованнис
90
Кампецис
38
9
9
38
10
Мартинес
33
Соуза
33
Соуза
10
Мартинес
14
Александропулос
58
58
14
Александропулос
8
Бузукис
17
17
8
Бузукис
90
Кампецис
9
Македа
9
Македа
90
Кампецис
Остались в запасе
Арис
Панатинаикос
29
Panagiotis Tsagalidis
ЦФ
98
Fabian Ehmann
ВР
Главный тренер
Сулис Пападопулос
31
Николаос Христогеоргос
ВР
23
Vangelis Theocharis
ЦП
22
Димитриос Коловос
ЦП
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Остались в запасе
29
Panagiotis Tsagalidis
ЦФ
98
Fabian Ehmann
ВР
Остались в запасе
31
Николаос Христогеоргос
ВР
23
Vangelis Theocharis
ЦП
22
Димитриос Коловос
ЦП
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Главный тренер
Гиоргос Донис
Статистика матча Арис - Панатинаикос
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 0
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
3 : 2
11.10.2026
Волос
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
Клеантис Викелидис
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