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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Лилль
Сент-Этьен - Лилль: обзор матча 06 марта 2010
Сент-Этьен
06.03.2010, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 27 тур
1 : 1
Завершен
Лилль
17'
Э. Ривьер
22'
С. Дюмон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Лилль
Замена
Л. Туре
️️️️
П. Фро
Замена
Б. Саного
️️️️
Э. Ривьер
Замена
С. Монсоро
️️️️
М. Дабо
Желтая карточка
Р. Мавуба
Замена
П. Обамеянг
️️️️
С. Дюмон
Замена
К. Миральяс
️️️️
Б. Сако
Желтая карточка
Л. Перрен
Желтая карточка
П. Диакате
ГОЛ! 1:1!
С. Дюмон
ГОЛ! 1:0!
Э. Ривьер
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
20
Бакари Сако
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
18
Франк Берья
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
6
Стефан Дюмон
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Сент-Этьен
1
Венсан Планте
ВР
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
6
Сильвен Монсоро
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
28
Бубакар Саного
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Лилль
16
Людовик Бутель
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
39
Ларсен Туре
ЦФ
4-3-1-2
40
Жано
29
Беналуан
24
Перрен
15
Диакате
35
Дабо
20
Сако
6
Фернандес
8
Матюиди
10
Пайет
97
Ривьер
18
Бергессио
4-4-1-1
1
Ландро
19
Эмерсон
27
Шеджу
20
Кошта
18
Берья
15
Бальмон
29
Кабай
24
Мавуба
6
Дюмон
10
Азар
11
Фро
35
Дабо
6
Монсоро
6
Монсоро
35
Дабо
97
Ривьер
28
Саного
28
Саного
97
Ривьер
20
Сако
87
Миральяс
87
Миральяс
20
Сако
6
Дюмон
7
Обамеянг
7
Обамеянг
6
Дюмон
11
Фро
39
Туре
39
Туре
11
Фро
Остались в запасе
Сент-Этьен
Лилль
1
Венсан Планте
ВР
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
16
Людовик Бутель
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Остались в запасе
1
Венсан Планте
ВР
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
Остались в запасе
16
Людовик Бутель
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Статистика матча Сент-Этьен - Лилль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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