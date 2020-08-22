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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Олесунн - Хаугесунд
Олесунн - Хаугесунд: обзор матча 22 августа 2020
Олесунн
22.08.2020, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
1 : 3
Завершен
Хаугесунд
12'
Х. Арон Фридйонссон
25'
И. Ваджи
34'
Н. Сандберг (П)
58'
Н. Сандберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олесунн - Хаугесунд
Замена
J. Hatlehol
️️️️
S. Sno
77'
Замена
J. Mutch
️️️️
F. Carlsen
76'
74'
Замена
A. Ballegaard Ammitzboll
️️️️
И. Ваджи
58'
ГОЛ! 1:3!
Н. Сандберг
Пас отдал
К. Вельде
Замена
Д. Кристьян Олафссон
️️️️
С. Нордли
46'
37'
Замена
Ф. Кнудсен
️️️️
М. Деслер
34'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Н. Сандберг
25'
ГОЛ! 1:1!
И. Ваджи
Пас отдал
М. Деслер
22'
Желтая карточка
Б. Лейте
ГОЛ! 1:0!
Х. Арон Фридйонссон
Пас отдал
S. Sno
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олесунн
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
9
Никлас Кастро
ЛВ
77
Парфе Бизоза
ОП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
5
Oddbjorn Lie
ЦФ
4
Jonas Gronner
ЦФ
8
Fredrik Carlsen
ЦФ
2
Shaquill Sno
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
1
Andreas Lie
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Хаугесунд
23
Александер Столас
ЛЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
16
Бруну Лейте
ЦП
23
Никлас Сандберг
ПВ
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
7
Christian Grindheim
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
12
Helge Sandvik
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Олесунн
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
7
Ненасс
ЦП
9
Сигурд Хауген
ЦФ
30
Izunna Uzochukwu
ЦФ
14
Jordon Mutch
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
16
Jørgen Hatlehol
ЦФ
6
Daan Klinkenberg
ЦФ
1
Gudmund Kongshavn
ЦФ
Хаугесунд
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
27
Мадс Санде
ЦП
12
Luděk Vejmola
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
1-1-3-5
3
Гретарссон
77
Бизоза
9
Кастро
7
Нордли
25
Мяяття
8
1
11
Фридйонссон
2
4
4-1-2-4
3
Деслер
23
Педерсен
16
Хансен
23
Столас
16
Лейте
23
Сандберг
99
Вельде
12
12
7
25
Ваджи
7
Нордли
20
Олафссон
20
Олафссон
7
Нордли
8
14
14
8
2
16
16
2
3
Деслер
3
Кнудсен
3
Кнудсен
3
Деслер
25
Ваджи
38
38
25
Ваджи
Остались в запасе
Олесунн
Хаугесунд
9
Сигурд Хауген
ЦФ
30
Izunna Uzochukwu
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
6
Daan Klinkenberg
ЦФ
1
Gudmund Kongshavn
ЦФ
7
Ненасс
ЦП
Главный тренер
Тронд Фредриксен
12
Luděk Vejmola
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
27
Мадс Санде
ЦП
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
9
Сигурд Хауген
ЦФ
30
Izunna Uzochukwu
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
6
Daan Klinkenberg
ЦФ
1
Gudmund Kongshavn
ЦФ
7
Ненасс
ЦП
Остались в запасе
12
Luděk Vejmola
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
27
Мадс Санде
ЦП
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Олесунн - Хаугесунд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
Колор Лайн Стэдиум
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