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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Олесунн
Сарпсборг 08 - Олесунн: обзор матча 02 августа 2020
Сарпсборг 08
02.08.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
4 : 0
Завершен
Олесунн
49'
И. Кулибали
52'
M. Abdellaoue (П)
63'
M. Abdellaoue (П)
90+2'
Й. Солтведт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарпсборг 08 - Олесунн
ГОЛ! 4:0!
Й. Солтведт
Пас отдал
Й. Ларсен
90'
+2
Замена
Й. Солтведт
️️️️
O. JÃ¸rgen Halvorsen
90'
88'
Замена
K. Ødven
️️️️
Х. Арон Фридйонссон
Замена
С. Ярль
️️️️
Б. Утвик
81'
Замена
А. Якобсен
️️️️
M. Abdellaoue
81'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
M. Abdellaoue
63'
58'
Замена
С. Хауген
️️️️
V. Fiskerstrand
58'
Замена
M. Karlsbakk
️️️️
I. Uzochukwu
ГОЛ с пенальти! 2:0!
M. Abdellaoue
52'
ГОЛ! 1:0!
И. Кулибали
Пас отдал
O. JÃ¸rgen Halvorsen
49'
8'
Замена
V. Fiskerstrand
️️️️
D. Klinkenberg
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
3
Николай Наэсс
ЦЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
10
Джонатан Линдсет
ЦП
48
Исмаила Кулибали
ЦП
5
Magnar Odegaard
ЦФ
91
David Mitov Nilsson
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
21
Mostafa Abdellaoue
ЦФ
14
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Олесунн
7
Симен Нордли
ЛВ
77
Парфе Бизоза
ОП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
15
Stale Steen Saethre
ЦФ
1
Gudmund Kongshavn
ЦФ
4
Jonas Gronner
ЦФ
6
Daan Klinkenberg
ЦФ
2
Shaquill Sno
ЦФ
19
Petter Orry Larsen
ЦФ
30
Izunna Uzochukwu
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Сарпсборг 08
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
25
Александер Якобсен
ЛВ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
22
Aslak Falch
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
24
Anwar Elyounoussi
ЦФ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
Олесунн
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
1
Andreas Lie
ЦФ
16
Jørgen Hatlehol
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
32
Kristoffer Ødven
ЦФ
36
Vetle Fiskerstrand
ЦФ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
2-2-1-5
4
Утвик
3
Наэсс
10
Линдсет
48
Кулибали
11
Офкир
7
14
Ларсен
21
16
91
1-2-5
77
Бизоза
25
Мяяття
7
Нордли
6
11
Фридйонссон
30
19
2
21
25
Якобсен
25
Якобсен
21
4
Утвик
55
Ярль
55
Ярль
4
Утвик
7
17
Солтведт
17
Солтведт
7
30
8
8
30
11
Фридйонссон
32
32
11
Фридйонссон
6
36
36
6
9
Хауген
9
Хауген
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Олесунн
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
22
Aslak Falch
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
24
Anwar Elyounoussi
ЦФ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
1
Andreas Lie
ЦФ
16
Jørgen Hatlehol
ЦФ
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Остались в запасе
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
22
Aslak Falch
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
24
Anwar Elyounoussi
ЦФ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
Остались в запасе
1
Andreas Lie
ЦФ
16
Jørgen Hatlehol
ЦФ
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Статистика матча Сарпсборг 08 - Олесунн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
Новости команд
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Сарпсборг 08
Олесунн
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»
2021.02.19 12:56
7
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»
2021.02.19 12:56
7
Паршивлюк: «Мне есть куда расти, а тренеры всегда помогут и подскажут»
2018.02.18 13:33
2
Товарищеский матч. Голы Адриано, Зобнина и Промеса помогли «Спартаку» обыграть «Олесунн»
2017.02.16 21:46
10
Комбаров не примет участие в ближайшем контрольном матче «Спартака»
2017.02.15 21:20
13
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