Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Бранн
Одд - Бранн: обзор матча 15 июля 2020
Одд
15.07.2020, среда, 21:30
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
1 : 0
Завершен
Бранн
53'
М. Андре Кааса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Одд - Бранн
86'
Желтая карточка
Э. Хустад
82'
Замена
Т. Грегор
️️️️
Р. Кристиансен
82'
Замена
J. Tveita
️️️️
П. Странд
Желтая карточка
K. Jakobsen
78'
Замена
М. Бакенга
️️️️
Т. Лауритсен
75'
Замена
K. Jakobsen
️️️️
Э. Рашани
70'
69'
Замена
Э. Хустад
️️️️
Ж. Коомсон
63'
Желтая карточка
A. Ordagić
ГОЛ! 1:0!
М. Андре Кааса
53'
46'
Замена
Ф. Хауген
️️️️
Т. Тенисте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
21
Стеффен Хаген
ЦЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Бранн
16
Али Ахамада
ВР
24
Петтер Странд
ЛЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
2
Таийо Тенисте
ЦЗ
21
Роберт Тэйлор
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
4
Christian Rismark
ЦФ
23
Daniel Alexander Pedersen
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Одд
1
Эгиль Селвик
ВР
90
Мушага Бакенга
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
14
Fredrik Nordkvelle
ЦФ
17
Elias Skogvoll
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
Бранн
4
Томас Грегор
ЛЗ
7
Фредрик Хауген
ЦП
26
Джилли Соренсен
ЦП
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
15
Jon-Helge Tveita
ЦФ
41
Mikal Kvinge
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Россбах
33
Риса
4
Бьортуфт
21
Хаген
2
Рууд
1
Йоргенсен
15
Кааса
16
Китолано
15
Хофф
19
Рашани
9
Лауритсен
4-1-1-4
16
Ахамада
4
Форрен
24
Кристиансен
2
Тенисте
24
Странд
21
Тэйлор
7
Коомсон
99
Бамба
10
23
4
9
Лауритсен
90
Бакенга
90
Бакенга
9
Лауритсен
19
Рашани
7
7
19
Рашани
24
Кристиансен
4
Грегор
4
Грегор
24
Кристиансен
24
Странд
15
15
24
Странд
2
Тенисте
7
Хауген
7
Хауген
2
Тенисте
7
Коомсон
20
Хустад
20
Хустад
7
Коомсон
Остались в запасе
Одд
Бранн
1
Эгиль Селвик
ВР
24
Bjørn Mæland
ЦФ
14
Fredrik Nordkvelle
ЦФ
17
Elias Skogvoll
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
41
Mikal Kvinge
ЦФ
26
Джилли Соренсен
ЦП
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Остались в запасе
1
Эгиль Селвик
ВР
24
Bjørn Mæland
ЦФ
14
Fredrik Nordkvelle
ЦФ
17
Elias Skogvoll
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
Остались в запасе
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
41
Mikal Kvinge
ЦФ
26
Джилли Соренсен
ЦП
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Статистика матча Одд - Бранн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Бранн
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
Новости команд
Все
Одд
Бранн
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Жальгириса» и «Бранна» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Бранн» – «ПАОК»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«ПАОК» – «Бранн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
5
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
3
Слуцкий: «В целом не получилась игра»
2016.01.27 23:10
3
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Жальгириса» и «Бранна» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Бранн» – «ПАОК»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«ПАОК» – «Бранн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+