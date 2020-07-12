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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Олесунн - Буде-Глимт
Олесунн - Буде-Глимт: обзор матча 12 июля 2020
Олесунн
12.07.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
1 : 6
Завершен
Буде-Глимт
30'
Х. Арон Фридйонссон
14'
Ф. Зинкернагель
32'
С. Фет
35'
Й. Хеуге
52'
У. Салтнес
55'
Ф. Зинкернагель
69'
В. Бонифаци
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олесунн - Буде-Глимт
79'
Замена
С. Тунекти
️️️️
Ф. Зинкернагель
Замена
M. Karlsbakk
️️️️
P. Orry Larsen
78'
74'
Замена
И. Амундсен
️️️️
М. Лоде
73'
Замена
A. Foosnaes
️️️️
Ф. Бьоркан
69'
ГОЛ! 1:6!
В. Бонифаци
Пас отдал
Ф. Бьоркан
Замена
С. Нордли
️️️️
Н. Кастро
63'
Замена
S. Steen Saethre
️️️️
Д. Лео Гретарссон
63'
59'
Замена
В. Бонифаци
️️️️
K. Junker
58'
Замена
S. Skytte
️️️️
С. Фет
Замена
O. Lie
️️️️
D. Klinkenberg
57'
Замена
P. Orry Larsen
️️️️
F. Carlsen
56'
55'
ГОЛ! 1:5!
Ф. Зинкернагель
52'
ГОЛ! 1:4!
У. Салтнес
Пас отдал
Ф. Зинкернагель
Желтая карточка
Д. Лео Гретарссон
48'
40'
Желтая карточка
Ф. Бьоркан
35'
ГОЛ! 1:3!
Й. Хеуге
Желтая карточка
Х. Арон Фридйонссон
33'
32'
ГОЛ! 1:2!
С. Фет
Пас отдал
Ф. Зинкернагель
ГОЛ! 1:1!
Х. Арон Фридйонссон
30'
14'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Зинкернагель
Пас отдал
Й. Хеуге
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олесунн
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
9
Никлас Кастро
ЛВ
77
Парфе Бизоза
ОП
4
Jonas Gronner
ЦФ
6
Daan Klinkenberg
ЦФ
2
Shaquill Sno
ЦФ
8
Fredrik Carlsen
ЦФ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
1
Gudmund Kongshavn
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
77
Kasper Junker
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Олесунн
7
Симен Нордли
ЛВ
24
Enock Mwimba
ЦФ
19
Petter Orry Larsen
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
15
Stale Steen Saethre
ЦФ
5
Oddbjorn Lie
ЦФ
16
Jørgen Hatlehol
ЦФ
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
2
Sammy Skytte
ЦП
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
2-1-1-5
20
Олафссон
3
Гретарссон
77
Бизоза
9
Кастро
8
1
11
Фридйонссон
9
Хауген
2
4-1-2-2-1
22
Смитс
2
Лоде
22
Хейбротен
2
Сампстед
15
Бьоркан
7
Берг
14
Салтнес
19
Фет
11
Зинкернагель
10
Хеуге
77
9
Кастро
7
Нордли
7
Нордли
9
Кастро
8
19
19
8
8
8
3
Гретарссон
15
15
3
Гретарссон
6
5
5
6
2
Лоде
38
Амундсен
38
Амундсен
2
Лоде
15
Бьоркан
24
24
15
Бьоркан
77
22
Бонифаци
22
Бонифаци
77
11
Зинкернагель
17
Тунекти
17
Тунекти
11
Зинкернагель
19
Фет
2
2
19
Фет
Остались в запасе
Олесунн
Буде-Глимт
24
Enock Mwimba
ЦФ
16
Jørgen Hatlehol
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
12
Никита Хайкин
ВР
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Остались в запасе
24
Enock Mwimba
ЦФ
16
Jørgen Hatlehol
ЦФ
Остались в запасе
12
Никита Хайкин
ВР
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Статистика матча Олесунн - Буде-Глимт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Информация о матче
Стадион:
Колор Лайн Стэдиум
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