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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Ренн
Монпелье - Ренн: обзор матча 27 февраля 2010
Монпелье
27.02.2010, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 26 тур
3 : 1
Завершен
Ренн
25'
Ж. Марво
37'
Ж. Марво
83'
С. Камара
70'
Д. Бриан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Ренн
+3
Вторая желтая
К. Мангане
Замена
Ж. Дернес
️️️️
Ж. Марво
+2
Замена
Ф. Лемуан
️️️️
Я. М'Вила
Травма
Я. М'Вила
Желтая карточка
К. Мангане
ГОЛ! 3:1!
С. Камара
Пас отдал
В. Уго Монтаньо
Замена
Ж. Саихи
️️️️
К. Аит-Фана
ГОЛ! 2:1!
Д. Бриан
Пас отдал
А. Гьян
Замена
К. Коллен
️️️️
А. Эль-Каутари
ГОЛ! 2:0!
Ж. Марво
Пас отдал
Т. Коста
ГОЛ! 1:0!
Ж. Марво
Пас отдал
Т. Коста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
19
Сирил Женешам
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ПЗ
14
Ромейн Пито
(К)
ОП
6
Жорис Марво
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
18
Карим Аит-Фана
ЛФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
31
Виктор Уго Монтаньо
РФ
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
13
Петтер Ханссон
(К)
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
16
Род Фанни
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
6
Александер Теттей
ЦП
6
Жером Лерой
АП
12
Сильвен Марво
АП
7
Джимми Бриан
ПП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
27
Грегори Лякомб
ЛВ
23
Жамель Саихи
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
10
Лилиан Компан
ЦФ
Ренн
1
Абдулайе Диалло
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
3
Исмаэль Бангура
ЦФ
17
Мусса Сов
ЦФ
4-1-2-3
16
Журдрен
19
Женешам
4
Спахич
4
Эль-Каутари
2
Янга-Мбива
14
Пито
6
Марво
8
Коста
18
Аит-Фана
19
Камара
31
Монтаньо
4-1-2-2-1
1
Дюшез
16
Фанни
13
Ханссон
12
Мангане
3
Боканегра
6
М'Вила
7
Бриан
6
Теттей
6
Лерой
12
Марво
3
Гьян
4
Эль-Каутари
0
Коллен
0
Коллен
4
Эль-Каутари
6
Марво
20
Дернес
20
Дернес
6
Марво
18
Аит-Фана
23
Саихи
23
Саихи
18
Аит-Фана
6
М'Вила
18
Лемуан
18
Лемуан
6
М'Вила
Остались в запасе
Монпелье
Ренн
10
Лилиан Компан
ЦФ
1
Лоран Пьонье
ВР
20
Юнес Бельханда
ЦП
27
Грегори Лякомб
ЛВ
1
Абдулайе Диалло
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
3
Исмаэль Бангура
ЦФ
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
10
Лилиан Компан
ЦФ
1
Лоран Пьонье
ВР
20
Юнес Бельханда
ЦП
27
Грегори Лякомб
ЛВ
Остались в запасе
1
Абдулайе Диалло
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
3
Исмаэль Бангура
ЦФ
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Монпелье - Ренн
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Оливье Тюаль
(Брест)
Стадион:
Стад де ля Моссон
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:55 (прямая)
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