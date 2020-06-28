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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Бранн - Русенборг
Бранн - Русенборг: обзор матча 28 июня 2020
Бранн
28.06.2020, воскресенье, 21:30
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
1 : 2
Завершен
Русенборг
5'
Ж. Коомсон
45+2'
Э. Ховланд
90'
К. Хольс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бранн - Русенборг
90'
ГОЛ! 1:2!
К. Хольс
Замена
М. Менерт
️️️️
D. Alexander Pedersen
86'
84'
Замена
Э. Тагсет
️️️️
M. Lundemo
73'
Замена
К. Хольс
️️️️
P. AndrÃ© Helland
72'
Желтая карточка
Д. Исламович
Замена
B. Acosta
️️️️
В. Форрен
65'
Замена
Э. Хустад
️️️️
Д. Бамба
64'
Желтая карточка
Ж. Коомсон
51'
Замена
Ф. Хауген
️️️️
A. Ordagić
46'
Желтая карточка
П. Странд
45'
+2
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Э. Ховланд
Пас отдал
P. AndrÃ© Helland
21'
Замена
Э. Сейде
️️️️
S. Adegbenro
ГОЛ! 1:0!
Ж. Коомсон
Пас отдал
Д. Бамба
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бранн
16
Али Ахамада
ВР
24
Петтер Странд
ЛЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
10
Кристоффер Бармен
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
10
Amer Ordagić
ЦФ
23
Daniel Alexander Pedersen
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
8
Marius Lundemo
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
Бранн
1
Маркус Петтерсен
ВР
7
Фредрик Хауген
ЦП
26
Джилли Соренсен
ЦП
77
Маркус Менерт
ПВ
4
Christian Rismark
ЦФ
15
Bismar Acosta
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
Русенборг
1
Юлиан Лунд
ВР
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
17
Filip Brattbakk
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
35
Эмиль Сейде
ЦФ
4-2-1-3
16
Ахамада
24
Странд
24
Кольскоген
24
Кристиансен
4
Форрен
10
Бармен
21
Тэйлор
7
Коомсон
99
Бамба
23
10
4-3-3
1
Хансен
3
Ховланд
4
Региниуссен
6
Хеденстад
16
Трондсен
16
Закариассен
8
23
Осен
10
9
Исламович
24
4
Форрен
15
15
4
Форрен
10
7
Хауген
7
Хауген
10
23
77
Менерт
77
Менерт
23
99
Бамба
20
Хустад
20
Хустад
99
Бамба
10
19
Хольс
19
Хольс
10
8
20
Тагсет
20
Тагсет
8
24
35
Сейде
35
Сейде
24
Остались в запасе
Бранн
Русенборг
1
Маркус Петтерсен
ВР
4
Christian Rismark
ЦФ
26
Джилли Соренсен
ЦП
Главный тренер
Фрейр Александерссон
17
Filip Brattbakk
ЦФ
1
Юлиан Лунд
ВР
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Остались в запасе
1
Маркус Петтерсен
ВР
4
Christian Rismark
ЦФ
26
Джилли Соренсен
ЦП
Остались в запасе
17
Filip Brattbakk
ЦФ
1
Юлиан Лунд
ВР
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Статистика матча Бранн - Русенборг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бранн
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Бранн
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