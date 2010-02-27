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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Валансьен - Сент-Этьен
Валансьен - Сент-Этьен: обзор матча 27 февраля 2010
Валансьен
27.02.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 26 тур
1 : 0
Завершен
Сент-Этьен
77'
Ж. Одель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валансьен - Сент-Этьен
Желтая карточка
Й. Беналуан
Замена
С. Монсоро
️️️️
Л. Перрен
Замена
Г. Бонг
️️️️
Г. Пужоль
Желтая карточка
Б. Ангуа
ГОЛ! 1:0!
Ж. Одель
Замена
Р. Гомис
️️️️
Ж. Саез
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
Б. Саного
Замена
Ж. Одель
️️️️
Г. Данич
Замена
Э. Ривьер
️️️️
А. Фернандес
Желтая карточка
Г. Н'Дав
Желтая карточка
М. Дабо
Желтая карточка
Г. Пужоль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
15
Карлос Санчес
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
21
Жозе Саез
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
28
Бубакар Саного
ЦФ
Главный тренер
Ален Перрен
Валансьен
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
6
Реми Гомис
ЦП
20
Фуед Кадир
ЦП
2
Жоан Одель
ЦФ
Сент-Этьен
1
Венсан Планте
ВР
6
Сильвен Монсоро
ЦЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
17
Йоан Откер
ЦП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
4-5-1
30
Пеннето
29
Тьене
4
Бишевац
5
Ангуа
25
Матер
8
Бен Халфаллах
15
Санчес
24
Коад
21
Саез
28
Данич
28
Пужоль
3-2-3-2
40
Жано
15
Диакате
8
Н'Дав
24
Перрен
35
Дабо
29
Беналуан
17
Фернандес
20
Сако
8
Матюиди
28
Саного
18
Бергессио
28
Пужоль
13
Бонг
13
Бонг
28
Пужоль
21
Саез
6
Гомис
6
Гомис
21
Саез
28
Данич
2
Одель
2
Одель
28
Данич
24
Перрен
6
Монсоро
6
Монсоро
24
Перрен
28
Саного
6
Фернандес
6
Фернандес
28
Саного
17
Фернандес
97
Ривьер
97
Ривьер
17
Фернандес
Остались в запасе
Валансьен
Сент-Этьен
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
20
Фуед Кадир
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
1
Венсан Планте
ВР
17
Йоан Откер
ЦП
Главный тренер
Ален Перрен
Остались в запасе
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
20
Фуед Кадир
ЦП
Остались в запасе
1
Венсан Планте
ВР
17
Йоан Откер
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Ален Перрен
Статистика матча Валансьен - Сент-Этьен
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Саид Эннжими
(Касабланка)
Стадион:
Нунгессер
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