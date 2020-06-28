Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Олесунн
Стремсгодсет - Олесунн: обзор матча 28 июня 2020
Стремсгодсет
28.06.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
1 : 1
Завершен
Олесунн
88'
М. Майгаард (П)
30'
С. Хауген
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стремсгодсет - Олесунн
Красная карточка
Д. Ипалибо
90'
+6
89'
Желтая карточка
I. Uzochukwu
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Майгаард
88'
Замена
M. Molvadgaard
️️️️
K. Tokstad
81'
78'
Замена
J. Hatlehol
️️️️
S. Sno
70'
Замена
I. Uzochukwu
️️️️
P. Orry Larsen
Желтая карточка
N. Gunnarsson
53'
Замена
Г. Штенгель
️️️️
А. Лейфссон
46'
45'
+2
Желтая карточка
С. Хауген
45'
Замена
O. Lie
️️️️
D. Klinkenberg
44'
Желтая карточка
S. Sno
37'
Желтая карточка
S. Steen Saethre
30'
ГОЛ! 0:1!
С. Хауген
Пас отдал
D. Klinkenberg
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
2
Николас Микельсон
ПЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
8
Йохан Хове
ЦП
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Олесунн
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
9
Никлас Кастро
ЛВ
7
Симен Нордли
ЛВ
1
Andreas Lie
ЦФ
4
Jonas Gronner
ЦФ
6
Daan Klinkenberg
ЦФ
2
Shaquill Sno
ЦФ
15
Stale Steen Saethre
ЦФ
19
Petter Orry Larsen
ЦФ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Стремсгодсет
40
Мортен Саэтра
ВР
8
Крешник Красники
ЦП
10
Герман Штенгель
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
9
Marcus Molvadgaard
ЦФ
Олесунн
77
Парфе Бизоза
ОП
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
1
Gudmund Kongshavn
ЦФ
16
Jørgen Hatlehol
ЦФ
5
Oddbjorn Lie
ЦФ
30
Izunna Uzochukwu
ЦФ
3-1-1-5
16
Михра
3
Ханссен
19
Лейфссон
2
Микельсон
18
Ипалибо
8
Хове
23
14
Мава
15
Салвесен
20
Майгаард
11
2-2-5
3
Гретарссон
20
Олафссон
9
Кастро
7
Нордли
6
9
Хауген
19
15
2
11
9
9
11
19
Лейфссон
10
Штенгель
10
Штенгель
19
Лейфссон
2
16
16
2
6
5
5
6
19
30
30
19
Остались в запасе
Стремсгодсет
Олесунн
40
Мортен Саэтра
ВР
8
Крешник Красники
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
10
Янис Икаунекс
ЦП
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
1
Gudmund Kongshavn
ЦФ
77
Парфе Бизоза
ОП
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Остались в запасе
40
Мортен Саэтра
ВР
8
Крешник Красники
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
10
Янис Икаунекс
ЦП
Остались в запасе
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
1
Gudmund Kongshavn
ЦФ
77
Парфе Бизоза
ОП
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Статистика матча Стремсгодсет - Олесунн
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Мариенлист
Новости команд
Все
Стремсгодсет
Олесунн
Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»
2021.02.19 12:56
7
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
1
Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»
2021.02.19 12:56
7
Паршивлюк: «Мне есть куда расти, а тренеры всегда помогут и подскажут»
2018.02.18 13:33
2
Товарищеский матч. Голы Адриано, Зобнина и Промеса помогли «Спартаку» обыграть «Олесунн»
2017.02.16 21:46
10
Комбаров не примет участие в ближайшем контрольном матче «Спартака»
2017.02.15 21:20
13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+