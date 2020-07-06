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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - Панетоликос
Атромитос - Панетоликос: обзор матча 06 июля 2020
Атромитос
06.07.2020, понедельник, 20:00
Греция. Суперлига, 5 тур
2 : 2
Завершен
Панетоликос
18'
R. Galo
60'
Г. Манусос (П)
35'
A. Mounier
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атромитос - Панетоликос
Замена
J. Umbides
️️️️
S. Natsos
85'
Замена
П. Якумакис
️️️️
B. Rabello
85'
Замена
А. Андруцос
️️️️
Г. Манусос
78'
78'
Замена
J. Alvarez
️️️️
F. Rosa
78'
Замена
Г. Арийиби
️️️️
A. Bajrovic
Желтая карточка
С. Рисванис
75'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Г. Манусос
60'
58'
Желтая карточка
Г. Лиавас
35'
ГОЛ! 1:1!
A. Mounier
Пас отдал
E. Tzanakakis
ГОЛ! 1:0!
R. Galo
18'
16'
Желтая карточка
A. Bajrovic
12'
Желтая карточка
Х. Диас
Желтая карточка
B. Rabello
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
35
Христос Мандас
ВР
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
33
Спирос Рисванис
ЦЗ
12
Rodrigo Galo
ЦЗ
8
Азер Бусуладжич
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
10
Bryan Rabello
ЦП
28
Spyridon Natsos
ЦФ
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Панетоликос
88
Хесус Фернандес
ВР
54
Георгиос Лиавас
ЦЗ
23
Kevin Garcia
ЦЗ
27
Emmanouil Tzanakakis
ЦЗ
8
Далсью
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
19
Farley Rosa
ЦП
20
Хорхе Диас
ЦП
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
0
A. Mounier
ЦФ
10
Admir Bajrovic
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Атромитос
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
5
Tal Kahila
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
8
Javier Umbides
ЦП
33
Christos Theodorakis
ЦФ
8
Петрос Якумакис
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Панетоликос
1
Christopher Knett
ВР
18
Александрос Паррас
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
28
Гболи Арийиби
ЦП
98
Mimito Biai
ЦП
18
Adrian Oscar Lucero
ЦП
6
Ayman Tahar
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
0
J. Alvarez
ЦФ
4-3-3
35
Мандас
98
33
Рисванис
12
6
Гутас
8
Бусуладжич
14
де Паув
10
9
Манусос
10
28
3-4-3
88
Хесус Фернандес
54
Лиавас
23
27
10
Дуарте
19
20
Диас
8
Далсью
10
0
44
9
Манусос
14
Андруцос
14
Андруцос
9
Манусос
28
8
8
28
10
8
Якумакис
8
Якумакис
10
19
0
0
19
10
28
Арийиби
28
Арийиби
10
6
6
Остались в запасе
Атромитос
Панетоликос
33
Christos Theodorakis
ЦФ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
5
Tal Kahila
ЦЗ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
1
Christopher Knett
ВР
18
Александрос Паррас
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
98
Mimito Biai
ЦП
18
Adrian Oscar Lucero
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
33
Christos Theodorakis
ЦФ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
5
Tal Kahila
ЦЗ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Остались в запасе
1
Christopher Knett
ВР
18
Александрос Паррас
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
98
Mimito Biai
ЦП
18
Adrian Oscar Lucero
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
Главный тренер
Дамир Канади
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча Атромитос - Панетоликос
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Стадион:
Стадио Перистери
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2
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2024.07.30 17:29
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У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
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