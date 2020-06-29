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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - Ларисса
Атромитос - Ларисса: обзор матча 29 июня 2020
Атромитос
29.06.2020, понедельник, 20:00
Греция. Суперлига, 4 тур
3 : 0
Завершен
Ларисса
9'
M. Bertos (АГ)
52'
Г. Манусос
74'
А. Андруцос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атромитос - Ларисса
Замена
M.
️️️️
А. Бусуладжич
82'
Замена
К. Кивракидис
️️️️
R. Galo
82'
82'
Замена
С. Маркович
️️️️
R. Milosavljevic
Замена
А. Веллиос
️️️️
Г. Манусос
76'
ГОЛ! 3:0!
А. Андруцос
Пас отдал
Н. де Паув
74'
Желтая карточка
S. Natsos
63'
ГОЛ! 2:0!
Г. Манусос
52'
46'
Замена
S. Filip
️️️️
М. Музек
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
M. Bertos
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
16
Балаж Медьери
ВР
12
Rodrigo Galo
ЦЗ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
33
Спирос Рисванис
ЦЗ
14
Нилл де Паув
ЦП
10
Bryan Rabello
ЦП
8
Азер Бусуладжич
ЦП
28
Spyridon Natsos
ЦФ
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Ларисса
1
Gergely Nagy
ВР
16
Nikola Zizic
ЦЗ
77
Матео Музек
ЦЗ
5
Alexis Michael
ЦЗ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
25
Manolis Bertos
ЦЗ
22
Adnan Secerovic
ЦП
7
Винисиус
ЦП
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
0
G. Torje
ЦП
8
Jean Luc Gbayara
ЦП
Главный тренер
Георгиос Петракис
Атромитос
35
Христос Мандас
ВР
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
8
Javier Umbides
ЦП
15
Madson
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
8
Петрос Якумакис
ЦФ
Ларисса
47
Огмундур Кристинссон
ВР
70
Steliano Filip
ЦЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
18
Vaggelis Moras
ЦЗ
18
Jonathan Bustos
ЦП
27
Dimitris Loufakis
ЦФ
11
Athanasios Papazoglou
ЦФ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
4-3-3
16
Медьери
12
6
Гутас
33
Рисванис
98
14
де Паув
10
8
Бусуладжич
9
Манусос
10
28
3-2-5
1
5
4
25
16
77
Музек
22
22
0
8
7
Винисиус
12
19
Кивракидис
19
Кивракидис
12
8
Бусуладжич
15
15
8
Бусуладжич
9
Манусос
27
Веллиос
27
Веллиос
9
Манусос
77
Музек
70
70
77
Музек
22
15
Маркович
15
Маркович
22
Остались в запасе
Атромитос
Ларисса
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
35
Христос Мандас
ВР
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
8
Javier Umbides
ЦП
27
Georgios Daviotis
ЦФ
8
Петрос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
27
Dimitris Loufakis
ЦФ
47
Огмундур Кристинссон
ВР
18
Vaggelis Moras
ЦЗ
18
Jonathan Bustos
ЦП
11
Athanasios Papazoglou
ЦФ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Остались в запасе
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
35
Христос Мандас
ВР
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
8
Javier Umbides
ЦП
27
Georgios Daviotis
ЦФ
8
Петрос Якумакис
ЦФ
Остались в запасе
27
Dimitris Loufakis
ЦФ
47
Огмундур Кристинссон
ВР
18
Vaggelis Moras
ЦЗ
18
Jonathan Bustos
ЦП
11
Athanasios Papazoglou
ЦФ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Главный тренер
Георгиос Петракис
Статистика матча Атромитос - Ларисса
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Ларисса
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
1 : 1
09.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Информация о матче
Стадион:
Стадио Перистери
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Атромитос
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2
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2024.12.22 21:43
2
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2024.05.03 08:35
2
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Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
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8
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